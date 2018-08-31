به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم دو و میدانی ایران با ۱۲ ورزشکار در هجدهمین دوره بازی های آسیایی دو مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد. یکی از این مدال ها توسط احسان حدادی کسب شد؛ ورزشکاری که بعد از قهرمانی تاکید داشت باید مربی اش حفظ و از او در سالهای آینده حمایت شود.

مجید کیهانی رئیس فدراسیون دو و میدانی با اشاره به مدال طلای حدادی، درباره خواسته های او به خبرنگار مهر گفت: تا جایی که امکان داشته باشد و شرایط اجازه بدهد حتما به احسان کمک می کنیم. تا الان که کمک کرده ایم و بهترین شرایط فراهم بوده است؛ از جمله استخدام مربی آمریکایی وماساژور روسی. همچنین برپایی اردوهای خارجی در کشورهایی مثل آمریکا، پرتغال، آلمان و بلاروس.

کیهانی افزود: سعی می کنیم تا جایی که امکان داشته باشد شرایط مطلوب را برای موفقیت احسان فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون دو و میدانی درباره عملکرد تیم دو و میدانی ایران در بازی های آسیایی هم اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد خوبی داشتیم و از پیش بینی هایمان بهتر عمل کردیم. بچه ها تلاش کردند و در نهایت دو طلا و یک نقره به دست آوردیم. تیم دوازده نفره ای داشتیم و نسبتا نتیجه خوب است. امیدوارم با کار و تلاش بیشتر نتایج بهتری بگیریم.

«آیا قبول دارید کمیته المپیک و وزارت ورزش باید قبل از بازی های آسیایی برای مدال های اندونزی فکری می کرد؟» عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال گفت: بنده در این ارتباط نقطه نظراتی دارم که این نظراتم را بعد از پایان بازی ها ارائه می دهم. به نظرم نتیجه خوب بوده است ولی در مورد مسائلی که شما مطرح کردید، باید صحبت کنیم و ببینیم چرا اینطور شده است. اگر وضعیت خوب نیست باید ببینیم چه کار کنیم که نتایج بهتری داشته باشیم. ان شاءالله چند روز دیگر در خدمتتان خواهیم بود.