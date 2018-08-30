هشدار هادی العامری: دولت دست نشانده آمریکا دو ماهه سرنگون می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هادی العامری رئیس سازمان بدر و رئیس ائتلاف انتخاباتی الفتح به نماینده ترامپ هشدار داد که هر دولت دست نشانده واشنگتن که در عراق بر سر کار بیاید طی دو ماه سرنگون می شود.

وی در مورد دخالت های آمریکا در تشکیل دولت جدید عراق هشدار داد و گفت: اگر همچنان در مداخله کردن پافشاری کنید دولتی که از جانب شما تشکیل شود مزدور است و طی دو ماه سرنگون خواهد شد.

العامری روز پنجشنبه در دیدار در دیدار با برت مک گورک نماینده رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف تحت بین المللی ضد داعش به او گفت که عراقی ها مخالف دخالت آمریکا در تشکیل دولت جدید هستند.