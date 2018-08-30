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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۱۴

مدیرکل نوسازی مدارس بوشهر:

۱۱ پروژه نوسازی مدارس در استان بوشهر افتتاح شد

۱۱ پروژه نوسازی مدارس در استان بوشهر افتتاح شد

بوشهر - مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در هفته دولت امسال، ۱۱ پروژه نوسازی مدارس در استان بوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح تالار بهزاد در گناوه با اشاره به پروژه‌ها و طرح‌ها و اقدامات که در هفته دولت انجام گرفته گفت: ۱۱ پروژه در هفته دولت در دستور کار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان قرار گرفت که به همت همه مسئولان این پروژه ها به انجام رسید.

وی افزود: این ۱۱ پروژه شامل ۴۱ کلاس درس با مساحت ۹ هزار متر مربع در هفته دولت به فضای آموزشی استان اضافه شد که ارزش ریالی این پروژه ها ۲۰۰ میلیارد ریال بود.

مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: تقارن اتمام پروژه تالار استاد بهزادی گناوه را با این عید بزرگ، عید برگزیده شدن مولا علی (ع) مبارک و میمون است.

وی بیان کرد: امروز خیرین و نیکوکاران ما که شیعیان آن حضرت هستند در پیروی از آن امام همام  به ندای آن حضرت لبیک گفتند و با حضور و ایمان و گذشت  و اندوخته های خود گام های اساسی را در تامین  زیرساخت های استان برداشته‌اند.

مرادی گفت: بخش‌های زیادی از فضاهای آموزشی توسط خیرین و نیکوکاران ساخته شده است و گناوه همواره دارای خیرین و نیکوکاران است که در این زمینه پیشقدم بوده‌اند که جای تقدیر بسیار دارد.

کد مطلب 4389721

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