۱۱ پروژه نوسازی مدارس در استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح تالار بهزاد در گناوه با اشاره به پروژه‌ها و طرح‌ها و اقدامات که در هفته دولت انجام گرفته گفت: ۱۱ پروژه در هفته دولت در دستور کار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان قرار گرفت که به همت همه مسئولان این پروژه ها به انجام رسید.

وی افزود: این ۱۱ پروژه شامل ۴۱ کلاس درس با مساحت ۹ هزار متر مربع در هفته دولت به فضای آموزشی استان اضافه شد که ارزش ریالی این پروژه ها ۲۰۰ میلیارد ریال بود.

مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: تقارن اتمام پروژه تالار استاد بهزادی گناوه را با این عید بزرگ، عید برگزیده شدن مولا علی (ع) مبارک و میمون است.

وی بیان کرد: امروز خیرین و نیکوکاران ما که شیعیان آن حضرت هستند در پیروی از آن امام همام به ندای آن حضرت لبیک گفتند و با حضور و ایمان و گذشت و اندوخته های خود گام های اساسی را در تامین زیرساخت های استان برداشته‌اند.

مرادی گفت: بخش‌های زیادی از فضاهای آموزشی توسط خیرین و نیکوکاران ساخته شده است و گناوه همواره دارای خیرین و نیکوکاران است که در این زمینه پیشقدم بوده‌اند که جای تقدیر بسیار دارد.