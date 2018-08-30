کارمندان و مدیران برتر شهرستان دیر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیر عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از ادارات برتر، مدیران و کارمندان نمونه شهرستان دیر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما برگرفته از مکتب غدیر است.

حمزه اعتماد افزود: امسال در هفته دولت ۳۹ پروژه با اعتبار ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و ۷ پروژه نیز با اعتبار پنج میلیارد تومان کلنگ زنی شد.

وی با بیان اینکه در حوزه عمران شهری و روستایی کارهای بزرگی انجام گرفته است، عنوان کرد: نزدیک به ۵۰ درصد آسفالت معابر در هشت سال گذشته در یکسال قبل انجام شده است.

این مسئول ادامه داد: تجلیل از کارمندان نمونه در واقع تجلیل از افرادی است که هدفشان رضایت خداوند و راه انداختن کار مردم است.

وی در خصوص شاخص‌های انتخاب مدیران نمونه گفت: تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی به مردم، ارتباط با رسانه ها از جمله این ملاک ها بوده است.

اعتماد تصریح کرد: ما به عنوان نماینده دولت از نقد سازنده استقبال می کنیم و رضایتمندی مردم را در گروه صادق بودن با آنها می دانیم.

امام جمعه بندر دیر با تأکید بر لزوم قدرشناسی از موقعیت ها و نعمت هایی که در اختیار داریم، گفت: باید دستاوردهای نظام اسلامی را ارج نهیم و در کنار نقد کردن نقاط مثبت نیز بیان شود.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: خوشبختانه وحدت و همدلی خوبی در شهرستان برقرار است و مسئولین در فضایی آرام و سالم به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی اظهار کرد: از رئیس جمهور که با دلسوزی و مسئولانه در مقابل سوالات نمایندگان مجلس مصالح نظام را در نظر گرفتند و دشمنان را مأیوس و دوستان را شاد کردند تشکر می کنیم.

امام جمعه دیر گفت: دولت به تنهایی حلال مشکلات کنونی جامعه نیست و باید سایر قوا و ملت نیز پای کار بیایند تا از این مرحله نیز عبور کنیم.

وی تقدیر از کارمندان نمونه را سنت حسنه ای برشمرد و افزود: کارمندان قشری زحمت کش و خدمت گذار هستند.

در این آیین احمد عبدالله زاده رئیس آموزش و پرورش، غلامرضا ناطقی پور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ،آرمان جلایی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مهدی رحیمی رئیس بانک توسعه تعاون و البرز کشاورزی رئیس سابق گمرک دیر به عنوان مدیران نمونه و ادارات گاز، برق،شبکه بهداشت و درمان،امور مالیاتی و شبکه دامپزشکی نیز به عنوان دستگاه های برتر معرفی شدند.

همچنین از کارمندان نمونه ادارات تجلیل شد.