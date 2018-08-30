درگیریهای نظامی در حومه طرابلس ۲۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت بهداشت لیبی روز پنج شنبه اعلام کرد که درگیریهای نظامی روزهای گذشته میان شبه نظامیان متخاصم در حومه «طرابلس» دست کم ۲۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت.

این درگیریها روز دوشنبه هفته گذشته در حومه جنوبی طرابلس آغاز شد و تا بعدازظهر چهارشنبه ادامه یافت.

با اعلام انعقاد یک توافق آتش بس از سوی مقامات در مناطق غربی، این درگیریها پایان یافت؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا دوطرف درگیر به این آتش بس پایبند می مانند یا خیر.

«فایز السراج» رهبر حکومت وفاق ملی لیبی به منظور تضمین پایبندی گروههای متخاصم به این آتش بس، دستور بسیج نیروهای نظامی در مناطق غربی و مرکزی لیبی را صادر کرده است.