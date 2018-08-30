۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱:۳۷

نخست وزیر عراق رئیس الحشد الشعبی را برکنار کرد

حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی و مشاور امنیت ملی این کشور را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد: فالح الفیاض به علت ورود به فعالیت های سیاسی و حزبی و تمایلش به در دست گرفتن مسئولیت سیاسی و با توجه به اینکه این فعالیت ها با سمت های امنیتی سازگاری ندارد، از مسئولیت خود به عنوان مشاور امنیت ملی، رئیس الحشد الشعبی و سرویس های امنیت ملی برکنار می شود.

همچنین در این بیانیه به قانون اساسی عراق مبنی بر ضرورت بی طرفی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و نیز اساسنامه الحشد الشعبی در این مورد استناد شده است.

بیانیه مذکور می افزاید: از زمان صدور این دستور فالح الفیاض از سمت های خود به عنوان مشاور امنیت ملی، ریاست الحشد الشعبی و سرویس های امنیت ملی برکنار می شود.

گفتنی است، فالح الفیاض در انتخابات پارلمانی عراق که اخیرا برگزار شد، کاندیدا شده بود.

