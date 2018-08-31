خاطرات دهه ۶٠ تلویزیون زنده شد/ رهبری مهمان بانوی موزیسین

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر ملی ایران به مدیریت هنری و رهبری دائم فریدون شهبازیان پنجشنبه شب هشتم شهریور ماه تازه ترین کنسرت خود را به رهبری مهمان نزهت امیری بانوی موزیسین ایرانی در تالار وحدت برگزار کرد.

در این کنسرت که این بار بدون خواننده و با اجرای قطعات بی کلام همراه بود قطعات نوستالژیک دهه ۶۰ موسیقی ایران در سریال های ماندگار هزاردستان و سربداران برای مخاطبان اجرا شد.

حضور نزهت امیری به عنوان اولین بانوی رهبر ارکستر کشورمان در این کنسرت توجه رسانه های مختلف از جمله نمایندگان رسانه های جمعی را به خود جلب کرده بود. البته تعدادی از مخاطبان نیز در استقبال از حضور یک بانو در قامت رهبر ارکستر یک مجموعه دولتی بنری را تهیه کرده و در متن آن از حضور نزهت امیری ابراز خرسندی کرده بودند.

نزهت امیری از جمله بانوان هنرمندی است که طی سال‌های گذشته فعالیت های متعددی را در عرصه آهنگسازی آثار ایرانی و رهبری ارکستر چند مجموعه موسیقایی معتبر را به عهده داشته است.

وی از تابستان سال ٩۶ رهبری ارکستر «نغمه باران» به سرپرستی علی امیر قاسمی را به عهده گرفت و در زمستان سال گذشته علاوه بر حضور در جشنواره موسیقی فجر در چند کنسرت دیگر نیز همراه با ارکستر «نغمه باران» آثار آهنگسازان شهیر ایران را روی صحنه برد. وی هم اکنون علاوه بر حضور در ارکستر ملی ایران در سمت رهبر مهمان، هدایت و رهبری ارکستر «سرزمین مادری» را به عهده دارد.

«رقص دایره» به آهنگسازی حشمت سنجری، «کنسرتینو سنتور و ارکستر» به آهنگسازی حسین دهلوی و تک نوازی سنتور علی عابدین، «گنج مناجات» به آهنگسازی جمال الدین منبری و تک نوازی فلوت مونا طاهریان، «سربداران» به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی، «بیژن و منیژه» به آهنگسازی حسین دهلوی، «ماهور برای ویولن و ارکستر» به آهنگسازی مرتضی حنانه و تک نوازی ویولن آرمین قضاتی، «سرود گل» به آهنگسازی حسین دهلوی، «هزار دستان» به آهنگسازی مرتضی حنانه و «اسمر» به آهنگسازی کاظم داودیان قطعاتی بودند که در این کنسرت برای مخاطبان اجرا شد. در پایان برنامه قطعه «رقص دایره» دوباره برای مخاطبان اجرا شد.

آرمین قضاتی کنسرت مایستر، رایین نورانی، علیرضا خلج اسماعیلی، بهراد سوخکیان، صبا ندایی، آذین نصرتی، رمیصا نفیسی، هلیا محمدولی، سبا علی محمدی نوازندگان ویولن یک، سانوا عندلیبی، آرش جامع، علیرضا فواکهی، سینا آذر آباد، مونا لواسانی دانا، مرضیه مزینانی، اندیا شهبازیان، محمد حسین محمد ابراهیم زاده، کورش کردیان، حسین پارسا فر نوازندگان ویولن دو، هومن اتابکی، همایون هاشم زاده، پیمان ابوالحسنی، امیر حسین طایی، اشکان نظر، سرور رضا زاده، پرنیان آقایانی سینا کلوت نوازندگان آلتو، محمد حسین غریبی، ارسلان علیزاده، علی آقاجانی، غزاله شیرازی، سینا آذر آباد، پروشات زند آیین، مسعود فیروزی نژاد نوازندگان ویولن سل، سروش کاکاوند، انوشا مصطفایی، حمیدرضا رزاز نوازندگان کنترباس، شایان حاصلی، روشنک نوشی نوازندگان فلوت، امیر حسین محمدیان، امیر ملکی زاده نوازندگان فاگوت، سایوری شفیعی، محمد ملک لی نوازندگان کلارینت، حسام صدفی نژاد نوازنده ابوا، فروغ فضلی نوازنده پیانو، مسیح تحویلداری، صبا طبخی، مهسا لواسانی، مسعود آذین نوازندگان تار، علی عابدین نوازنده سنتور، مژگان محمدحسینی نوازنده قانون، فرشاد شیخی، سیامک میردادیان، لیلا بازغی، نرگس تقی پور نوازندگان هورن، سیامک کریم پور، رامین براتی، سپهر عباسی نوازندگان ترومبون گروه نوازندگان ارکستر ملی در کنسرت ۸ شهریور را تشکیل می دادند.