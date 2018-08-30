به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، امرالله پاراد در مراسم افتتاح پروژه‌های برقرسانی بوشهر با بیان اینکه تابستان امسال به سبب کمبود تولید با مشکلاتی مواجه بودیم اظهار داشت: حمایت استاندار و معاونان استانداری بوشهر در مدیریت توزیع برق در تابستان با تغییر ساعات کار ادارات مشکلات این حوزه را کاهش داد.

وی با بیان اینکه خاموشی‌ها در حوزه توزیع در استان بوشهر کاهش یافته است تصریح کرد: خاموشی‌ها در بخش توزیع از ۳۶۰ دقیقه به ۳۱۰ دقیقه کاهش یافته است که این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با قدردانی از توجه استاندار بوشهر به حوزه حل مشکلات این شرکت، به اجرای پروژه‌های برقرسانی پرداخت و افزود: اجرای پروژه‌های حوزه توزیع برق بر عهده شرکت توزیع نیروی برق است که به عنوان خط مقدم صنعت برق محسوب می‌شود.

پاراد با اشاره به اینکه این شرکت پاسخگوی مطالبات مردم در شبانه‌روز است تصریح کرد: سالانه برای توسعه زیرساخت‌ها در شبکه توزیع افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه برقرسانی در استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی از افتتاح پروژه‌های برقرسانی از دهه فجر سال قبل تا هفته دولت امسال خبرداد و افزود: در این مدت ۴۲۷ میلیارد ریال پروژه برق‌رسانی در استان بوشهر اجرا و افتتاح شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با بیان اینکه از پروژه‌های یاد شده ۱۰۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۹۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اجرا شده است خاطر نشان کرد: در مدت یاد شده ۳۲۰ دستگاه ترانسفورماتور نصب و تعویض شده است.

پاراد با بیان اینکه بیشترین فعالیت برقرسانی در شهرستان بوشهر بوده است گفت: ۱۶ میلیارد تومان از پروژه‌های اجرا شده در شهرستان بوشهر بوده است.

وی از اجرای پروژه‌های برقرسانی در شهر بوشهر، منطقه بهمنی و چغادک خبرداد و بیان کرد: در این مناطق ۳۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۲۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اجرا شده و ۱۵۰ دستگاه ترانسفورماتور نصب و تعویض شده است.