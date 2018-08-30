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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۳:۳۴

با حضور وزیر علوم؛

۷ طرح عمرانی دانشگاه بجنورد به بهره برداری رسید

۷ طرح عمرانی دانشگاه بجنورد به بهره برداری رسید

بجنورد- هفت طرح عمرانی دانشگاه بجنورد با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه باحضور وزیر علوم هفت طرح عمرانی و آموزشی دانشگاه بجنورد مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است، مسجد دانشگاه با زیربنای یک هزار و ۶۴۰ متر مربع و با ۵۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبری احداث شده است.

همچنین بوستان ولایت به وسعت ۶ هزار متر مربع با ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار استانی احداث شده است.

محوطه سازی و آسفالت معابر دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، طرح جمع آوری آب های سطحی و توسعه فضای سبز با ۱۸ میلیارد ریال اعتبار، سالن جلسات «ملک الشعرای بهار» به مساحت ۱۸۰ مترمربع و هزینه کرد سه میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین فاز ۲ سلف سرویس با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال و دانشکده علوم پایه در سه هزار و ۴۲۰ متر مربع با ۶۵ میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی شد.

کد مطلب 4389745

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