۷ طرح عمرانی دانشگاه بجنورد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه باحضور وزیر علوم هفت طرح عمرانی و آموزشی دانشگاه بجنورد مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است، مسجد دانشگاه با زیربنای یک هزار و ۶۴۰ متر مربع و با ۵۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبری احداث شده است.

همچنین بوستان ولایت به وسعت ۶ هزار متر مربع با ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار استانی احداث شده است.

محوطه سازی و آسفالت معابر دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، طرح جمع آوری آب های سطحی و توسعه فضای سبز با ۱۸ میلیارد ریال اعتبار، سالن جلسات «ملک الشعرای بهار» به مساحت ۱۸۰ مترمربع و هزینه کرد سه میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین فاز ۲ سلف سرویس با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال و دانشکده علوم پایه در سه هزار و ۴۲۰ متر مربع با ۶۵ میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی شد.