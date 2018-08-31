محجوب به مغولستان باخت و به فینال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه رقابتهای جودو این دوره از بازیها، جواد محجوب نماینده ایران در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف «اولزیبایارـ» از مغولستان رفت و با قبول شکست در این مبارزه از صعود به نیمه نهایی بازماند تا برای کسب مدال برنز تلاش کند.

این مغولی با رنکنیگ ۱۱ دنیا دنیا مدال نقره دوره قبل بازیهای آسیایی را در اختیار دارد و برای دومین دوره متوالی به فینال صعود کرد. محجوب دور نخست استراحت داشت و سپس برابر «بکبولات تکتوگانوف» از قرقیزستان صاحب برتری شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

نماینده کشورمان در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به مصاف«بکمراد التیبایف» از ازبکستان می رود. این ازبکی ۲۲ ساله با رنکینگ ۴۵ دنیا، مدال برنز رقابتهای گرندپری هوهات ۲۰۱۸، تاشکند ۲۰۱۷ و بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ را در کارنامه دارد.

تیم ملی جودو ایران با ۴ نماینده در بخش مردان و دو جودوکار در بخش زنان در این دوره از بازیهای حضور داشت که سعید ملایی یک نشان نقره و محمد محمدی بریمانلو هم یک نشان برنز کسب کرده اند. علیرضا خجسته، مبینا عزیزی و دنیا آقایی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.