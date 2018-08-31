حذف تلخ دو رکابزن ایران در کایرین/ طلای دوره قبل پرید!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری پیست در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی جاکارتا، صبح امروز دو نماینده کشورمان در ماده کایرین به مصاف رقبا رفتند. در دور مقدماتی احسان خادمی در گروه اول در بین رکابزنان چهارم شد و به مرحله شانس مجدد راه یافت. در این گروه نمایندگان ژاپن و کره جنوبی مستقیما به فینال این ماده صعود کردند.

محمد دانشور دارنده مدال طلای کایرین در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ نیز در گروه سوم قرار داشت و در بین حاضرین در این گروه در رده آخر و ششم ایستاد تا در نهایت برای کسب مجوز در فینال بازیها به مرحله شانس مجدد راه یابد. در این گروه رکابزنان مالزی و ژاپن مستقیما به فینال صعود کردند.

در مرحله شانس مجدد محمد دانشور در گروه اول چهارم شد تا هم شانس حضور در راند دوم مرحله شانس مجدد را از دست بدهد و هم از صعود به دیدار فینال این بازیها بازبماند. تنها سه نفر اول این رقابت به دیدار نهایی صعود کردند.

احسان خادمی نیز در گروه دوم مرحله شانس مجدد در میان رکابزنان حاضر چهارم شد و وی نیز نتوانست به دور دوم شانس مجدد راه بیابد. سه نفر اول این گروه به دور دوم شانس مجدد راه یافتند.

به این ترتیب هر دو نماینده ایران در ماده کایرین از دور رقابتها کنار رفتند. حذف رکابزنان ایران در این ماده در حالی اتفاق افتاد که محمد دانشور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون در این ماده صاحب گردن آویز طلا شده بود.

دوچرخه سواری کشورمان در دوره قبل بازیهای آسیایی صاحب سه مدال طلا، نقره وبرنز شده بود اما تا به این زمان موفق به کسب هیچ سکویی نشده است.