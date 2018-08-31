صعود قایق دو نفره کانوی ایران به فینال بازیهای آسیایی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در ادامه رقابتهای قایقرانی آبهای آرام هجدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز نمایندگان کشورمان در سه ماده در بخش دور مقدماتی به مصاف رقبا می روند.

در دور مقدماتی ماده کانوی دو نفره مردان تیم ایران متشکل از پژمان دیوسالار و عادل مجللی در گروه دوم در میان قایق های حاضر در رده سوم ایستاده و به طور مستقیم به فینال A بازیها صعود کردند.

پیش از این آرزو حکیمی نیز در کایاک ۲۰۰ متر زنان جواز حضور در فینال A را کسب کرده بود. قایقرانان آبهای آرام کشورمان روز گذشته صاحب یک مدال نقره و دو برنز شده بودند.