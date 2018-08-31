  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

صعود قایق دو نفره کانوی ایران به فینال بازیهای آسیایی

صعود قایق دو نفره کانوی ایران به فینال بازیهای آسیایی

تیم دو نفره قایقرانی ایران به فینال ماده دو نفره کانوی مردان در بازیهای آسیایی اندونزی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در ادامه رقابتهای قایقرانی آبهای آرام هجدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز نمایندگان کشورمان در سه ماده در بخش دور مقدماتی به مصاف رقبا می روند. 

در دور مقدماتی ماده کانوی دو نفره مردان تیم ایران متشکل از پژمان دیوسالار و عادل مجللی در گروه دوم در میان قایق های حاضر در رده سوم ایستاده و به طور مستقیم به فینال  A بازیها صعود کردند. 

پیش از این آرزو حکیمی نیز در کایاک ۲۰۰ متر زنان جواز حضور در فینال A را کسب کرده بود. قایقرانان آبهای آرام کشورمان روز گذشته صاحب یک مدال نقره و دو برنز شده بودند. 

کد مطلب 4389754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها