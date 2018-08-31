تیم فوتسال «سوهان محمد سیمای قم» از سد «ارژن فارس» گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور پنج شنبه آغاز شد که در یکی از ۲ بازی برگزار شده در قم، تیم سوهان محمد سیمای قم موفق شد از سد تیم ارژن شیراز عبور کند و به طور موقت در رده دوم جدول قرار گیرد.

در این مسابقه که شامگاه پنج‌شنبه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد شاگردان حسین صبوری موفق شدند با بهره مندی از حمایت هواداران قمی ۳ بر ۲ تیم سرسخت ارژن شیراز را شکست دهند و ۳ امتیاز مهم این بازی خانگی را از آن خود کنند.

میثم برمشوری هر ۲ گل تیم ارژن شیراز را وارد دروازه سوهان محمد سیمای قم کرد اما در سوی دیگر میدان علیرضا وفایی و روح الله ایثاری با ۲ گل، گلزنان تیم سوهان محمد سیمای قم در این مسابقه بودند.

نماینده فوتسال قم با این برد از ۸ بازی ۱۵ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت اما پیش بینی می‌شود با برگزاری سایر بازی‌های هفته هشتم طی امروز جمعه، جایگاه تیم سوهان محمد سیمای قم در جدول دستخوش تغییر شود.

لیگ برتر فوتسال با حضور ۱۴ تیم برگزار می‌شود و ۵ هفته دیگر، نیم فصل نخست این رقابت‌ها به پایان خواهد رسید.