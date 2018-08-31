به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، تیمور غیاثی پس از پایان کار نمایندگان ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا گفت: ابتدا از رسانه ها تشکر می کنم که از دوومیدانی در جریان بازیها حمایت کردند. ما توانستیم ورزشکاران مان را به رغم برخی اهالی ورزش که برای ما مشکل ساز شده بودند به آرامش برسانیم و خروجی این آرامش کسب دو مدال طلا، یک نقره و سه عنوان چهارمی بود.

پیشکسوت دوومیدانی خاطرنشان کرد: ان شاالله همین نفرات را برای بازیهای قهرمانی آسیا حفظ می کنیم تا این نفرات در دوحه قطر عملکرد خیلی بهتری داشته باشند. ما بایستی در پرناب وزنه هم در جاکارتا مدال می گرفتیم که متاسفانه جو مسابقات روی نفرات جوان ما تاثیر گذاشت.ثمری و مهردلان در آینده جزو مدال آوران پرتاب وزنه خواهند بود.

وی ادامه داد: مربیان خوبی داریم اما من عملکرد مربی داخلی را بیشتر می پسندم. سجاد مرادی در زمانی که ملی پوش بود جزو نفرات شایسته لقب گرفت و مدال های ارزشمندی در آسیا کسب کرد و حالا هم نشان داد که مربی شایسته ای است. مربی ایرانی بدون چشمداشتی برای موفقیت ورزش زحمت می کشد و جای تقدیر دارد.

غیاثی اضافه کرد: ضمن تشکر از حمایت های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک امیدوارم بیشتر به دوومیدانی توجه کنند. آنها باید دوومیدانی را از هر نظر بخصوص از لحاظ مالی تقویت کنند تا فدراسیون به مسیر کنونی خود ادامه دهد. پیشکسوتان دوومیدانی هم بایستی در این راه کمک کنند و امیدوارم پیشکسوتان در فدراسیون جمع شوند و کنار ما باشند زیرا قائم به شخص بودن کاری را پیش نمی برد و باید بیشتر از گذشته به خردجمعی بها دهیم هر چند که کسب سه مدال با خردجمعی حاصل شد.

غیاثی درباره پیش بینی خود در کسب مدال گفت: قبل شروع مسابقات دوومیدانی جاکارتا گفتم سه مدال کسب می کنیم و امروز فدراسبون به وعده خود عمل کرد.

وی در پایان درباره عملکرد حسن تفتیان در جاکارتا عنوان کرد: تفتیان استعداد است. او در گذشته قهرمان آسیا شده است و جزو نفرات خوب در سالهای اخیر بوده است. ما از مربی تفتیان گزارش خواستیم و قرار است او به ما گزارش دهد تا در سازمان تیم های ملی بررسی کنیم.