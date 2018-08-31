۱۲ میلیارد ریال برای روستاهای فاقد دهیاری در زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری دومین جشنواره روستا، افزود: شهرستان زنجان بزرگترین شهرستان استان است که بیش از نیمی از جمعیت در این شهرستان قرار دارند.
وی به فعالیت حدود ۷ هزار نفر بهعنوان جمعیت عشایری در منطقه قره پشتلوی در شهرستان زنجان اشاره کرد و گفت: روستاهای برخوردار دارای ظرفیتهای مهمی ازجمله دامپروری و کشاورزی هستند.
فرماندار زنجان به گازرسانی به ۶۴ روستا طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: از این تعداد گازرسانی به ۲۰ روستا در حال اجرا است.
وی ادامه داد: شهرستان زنجان دارای ۲۵۷ روستا است و از این تعداد به ۱۲۰ روستا گازرسانی شده که ۷۶ درصد خانوارها را شامل میشود.
فرماندار زنجان افزود: همچنین برای تأمین آب آشامیدنی ۱۷۱ روستا اقدامات لازم انجامشده است.
عسگری از صدور مجوز برای املاک روستایی خبر داد و گفت: در این زمینه از میانگین کشوری کمتر هستیم که جای کار زیاد است.
وی به برگزاری جشنواره روستا در زنجان اشاره کرد و گفت: جنبههای فرهنگی و اقتصادی جشنواره روستا قابلتوجه است چراکه پتانسیلها را معرفی میکند و با توجه به افزایش آسیبهای اجتماعی برگزاری این جشنواره به فضای پرشور و معرفی آدابورسوم مناطق مختلف منجر میشود.
فرماندار زنجان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی روستاها تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا تولیدات در بخشهای مختلف برند سازی شده و زنجیرههای تولید تعریف شود.
عسگری تأکید کرد: ۱۲ میلیارد ریال اعتبار توسط دولت برای روستاهای فاقد دهیاری اختصاص یافته است و از ابتدای سال تاکنون ۲۱ میلیارد ریال به دهیاریها تخصیص دادهشده تا کارهای عمرانی را انجام دهند که در مقایسه با اعتبار سال گذشته چهار برابر شده است.
وی با بیان اینکه درزمینهٔ بهسازی مسکن روستایی مشکل زیاد داریم و وضعیت خوب نیست افزود: در زمینه آسفالت معابر و بهداشت کارهای خوبی انجامشده ولی ضروری است درزمینهٔ ساختوساز تحولاتی ایجاد شود.
فرماندار زنجان با بیان اینکه به دلیل کمبود آب در برخی مناطق مردم مهاجرت کرده و در برخی مناطق با مهاجرت معکوس مواجه هستیم، گفت: در برخی از بخشها شاهد کاهش جمعیت هستیم و تلاش میشود تا فرصتها و ظرفیتهای بالقوه شهرستان به بالفعل تبدیل شود.
عسگری تصریح کرد: در حوزه اشتغال روستاها فرصتهای خوبی ایجادشده و درمجموع رویکرد دستگاههای اجرایی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی استفاده از این ظرفیتها است.
وی گفت: اقدامات دولت در چند سال اخیر قابل قیاس با گذشته نیست و در حوزه درمان با اجرای طرح تحول سلامت روستاییان با پرداخت با کمتر از ۶ درصد هزینه درمانی از خدمات استفاده میکنند.
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