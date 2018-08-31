به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزایی‌فرد شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۷۵ درصد جمعیت شهرستان خدابنده در سطح روستاهای این شهرستان زندگی می کنند، افزود: شهرستان خدابنده بالغ بر ۲۴۰ روستا دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۶۰ میلیارد تومان ضرر وارده ناشی از سرمازدگی به باغات شهرستان خدابنده است، ادامه داد: ۲۰ تا ۳۰ درصد این خسارت‌ها از طریق بیمه پرداخت شده و برای برخی کشاورزان نیز تسهیلات پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان خدابنده با بیان اینکه ۵۹ درصد از روستاهای این شهرستان مقاوم‌سازی و گازرسانی شده است، گفت: طرح‌های خدماتی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار اجرایی می‌شود.

وی شغل غالب مردم این شهرستان را کشاورزی عنوان کرد و گفت: ۶۰ درصد گندم مصرفی استان در این شهرستان تامین می‌شود.

فرماندار خدابنده با اشاره به مشکل نیتراته شدن آب های زیرزمینی در شهرستان خدابنده، افزود: متاسفانه کشاورزان از یکی از استانهای همجوار زمین های اهالی شهرستان را اجاره می کردند و برای اینکه به خود زحمت ندهند کود نیترات را در چاه می ریختند که در برخی موارد به چاه آب شرب نزدیک بوده است.

میرزایی با بیان اینکه با برنامه ریزی گسترده مانع از گسترش این امر شدیم، افزود: آزمایش های صورت گرفته نشان داده است که مشکل عمده ای نداشته ایم و این چاه ها مسدود شده اند.

میرزایی‌فرد با بیان اینکه ۵۹ درصد از روستاهای این شهرستان مقاوم‌سازی و گازرسانی شده است، افزود: شهرستان خدابنده بزرگترین شهرستان شمالغرب کشور با ۷ شهر و ۲۴۰ روستا است و جمعیت ۱۷۰ هزار نفری را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های گردشگری از جمله قیدار نبی؛ مسجد جامع و غار کتله‌خور در شهرستان خدابنده واقع شده است، گفت: مسیر دسترسی جدید در داخل غار کتله‌خور نیز طراحی شده است.

فرماندار شهرستان خدابنده همچنین در خصوص وضعیت توسعه محوطه و حریم حرم قیدار نبی، متذکر شد: فضای اطراف این بقعه متبرکه آزادسازی شده است و فعالیت ها در این زمینه ادامه دارد.