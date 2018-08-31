به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، شاهرخ شهنازی در حاشیه مراسم استقبال از ورزشکاران کاروان بازی های آسیایی به فرودگاه امام خمینی (ره) رفته بود، گفت: می دانیم شورای المپیک آسیا تسهیلاتی را منطبق باضوابط و قوانین برای میزبان بازی های آسیایی مهیا کرده بود. به همین دلیل آنچه که در اندونزی درباره استفاده از شرایط میزبانی در بازی های آسیایی اصلا خوب نبود.

وی ادامه داد: متاسفانه بهره برداری ناعادلانه میزبانان را در بازی های آسیایی داخل سالن و کشورهای اسلامی هم دیدیم طوریکه مشکلاتی برای کشورهای شرکت کننده به وجود آمد.

شهنازی با تاکید بر بررسی این رویدادها اضافه کرد: باید ببینیم میزبان تا چه حد از شرایط میزبانی استان استفاده یا سو استفاده کرده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: با شورای المپیک آسیا درباره اتفاقاتی که در اندونزی به ویژه رشته پنجاک سیلات افتاد صحبت خواهیم کرد تا در آینده مسابقات در شرایط عادلانه تری برگزارشود.