بانوی شیرازی در جمع داوران «سیفژ» فیلم کودک و نوجوان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهگان فرهنگ، مستندساز و هنرمند عکاس در جمع داوران بخش بین الملل این جشنواره قرار دارد که به همراه چهره هایی از اتریش، آلمان، ترکیه، چین و سوئد به داوری آثار می پردازند.

فرهنگ که به تازگی از داوری جشنواره خوارزمی فارغ شده در جمع هیئت داوران سه نفره «سیفژ» متشکل از مارتینا لاساچر از اتریش و روانا مارتینز اولیان توزکوگلو از ترکیه قرار دارد.

در کارنامه هنری مهگان فرهنگ داوری بخــش پویانمایــی هجدهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی هنرجویــان و هنــر آمــوزان سراســر کشــور، جشــنواره هنرهــای تجســمی اســتان فــارس بخــش انیمیشــن از ســال ۱۳۹۴، اولیــن جشــن تقدیــر از عکاســان برگزیــده اســتان فــارس،۱۳۹۴ و داوری دومیــن جشــنواره عکــس ملــی دانشــجویی(قرآن و هنــر) دیده می شود.

فرهنگ پیشتر موفق به دریافت دیپلم جهانی «سیفژ» در جشنواره ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شده بود.

سیفژ(CIFEJ) با نام کامل مرکز بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان دارای ۵۲ عضو از سراسر دنیاست که در ایران هم دارای دفتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به میزبانی اصفهان تا ۱۴ شهریورماه جاری برپاست.