به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش: فریبا محمدیانگفت: عملکرد همه رشته هایی که زنان در هجدهمین دوره بازی های آسیایی شرکت کردند، یکسان نبود. در بعضی از رشته ها موفق نبودیم و در برخی از رشته ها به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کردیم.

وی یادآور شد: در مجموع عملکرد بانوان نسبت به دوره های قبل رشد محسوسی را نشان می دهد و این بسیار خوب است. در واقع بانوان ما عملکرد رضایت بخشی داشتند.

معاون وزیر ورزش در امور بانوان گفت: مسوولان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک فدراسیون‌ها و ادارات کل ورزش و جوانان در استانها تلاش بسیار کردند که من شخصا قدردانی می کنم.

محمدیان خاطرنشان کرد: در پایان رقابت‌ها عملکرد تک تک رشته ها در فضایی کاملا کارشناسی دقیقا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا انشالله برای حضور در رویدادهای بعد با رفع نقاط ضعف، حضور بهترین داشته باشیم.