قرارداد شش ماهه مهاجم برزیلی با فولاد / سرمربی پرتغالی فردا با فولاد قرارداد می بندد

به گزارش خبرنگارمهر، این بازیکن برزیلی 26 ساله که سابقه عضویت درتیمهای "گیمورز و آمارو" را دارد با حضور درهیات فوتبال استان خوزستان وعقد قرارداد شش ماهه به صورت رسمی به تیم فولاد خوزستان ملحق شد.

فابیو امپل که فصل گذشته با به ثمررساندن 25 گل عنوان آقای گلی لیگ دسته دوم پرتغال را بدست آورده بود، از امروز درتمرینات فولاد شرکت کرد و درصورت صدور مجوز بازی ، می تواند این تیم را دربازی روزجمعه مقابل پیکان همراهی کند.

همچنین" آگوستو ایناسیو" سرمربی جدید تیم فولاد خوزستان که امشب وارد تهران می شود، عصرفردا با حضور درهیات فوتبال استان خوزستان با این باشگاه قرارداد رسمی امضا خواهد کرد .

وی دیدار فولاد - پیکان را ازجایگاه ویژه تماشا خواهد کرد و پس از آن دیداربصورت رسمی هدایت فولاد خوزستان را در لیگ برتربرعهده خواهد گرفت.