شرط تاسیس داروخانه و فروشگاه آنلاین توزیع دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی پوربافرانی در رابطه با تعطیلی ۲۰۰۰ فروشگاه آنلاین توزیع دارو، افزود: تاسیس هرگونه داروخانه و یا فروشگاه آنلاین توزیع دارو نیازمند دریافت مجوز لازم از ارگان‌های مربوطه است، از طرفی فروش دارو باید با نسخه پزشک صورت بگیرد در غیر این صورت فعالیت آن غیر قانونی بوده و باید تعطیل گردد.

وی با اشاره به فروش برخی از محصولات پزشکی و دارویی در شبکه‌های مجازی، ادامه داد: فروشگاه‌های دارویی می‌توانند با دریافت مجوزهای مربوطه از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک ندارد به فروش برساند. دارو اساساً محصولی نیست که برای بازار فروش تولید شود، پس نیازی به بازاریابی و فروش از طریق فضای مجازی ندارد، مگر اینکه با هدف تسهیل دسترسی بیماران به دارو باشد.

وی با اشاره اینکه اکثر محصولاتی که در کانال‌ها و شبکه های مجازی به فروش می‌رسد، خارجی بوده و در ماهواره تبلیغ می‌شود، اظهار کرد: اگر فضایی به وجود بیاوریم تا محصولات پزشکی و مکمل‌های داخلی و بومی که نیاز به نسخه پزشک ندارد را از این طریق به فروش برسانیم، تولید داخلی تقویت خواهد شد، اما با توجه به مطالب مذکور باید مجوزهای لازم را از سازمان‌های مربوطه کسب کند تا محصولات غیرمجاز، قاچاق از هم تفکیک شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به حجم ۹۵ درصد تولید دارو در داخل کشور، گفت: با توجه به اینکه حجم تولیدات داخلی دارو در کشورمان زیاد است، باید از داروسازان حمایت بیشتری صورت بگیرد، در حال حاضر داروسازان به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود در فشار هستند و لازم است هرچه سریع‌تر به مشکلات صنف داروسازان توجه شود.