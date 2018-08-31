امروز آخرین مهلت انتخاب رشته دوره های با آزمون دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org تعداد ۱۰۰ کدرشته‌محل را انتخاب کنند.

انتخاب داوطلبان در این دوره بر مبنای نمره کل کنکور سراسری سال ۹۷ است.

داوطلبان ابتدا از وجود رشته‌ محل موردعلاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت هزینه دوره مربوطه کنند.

این افراد می‌توانند با کد ملی به‌ عنوان نام کاربری و کد شناسه انتخاب رشته (کد هفت‌رقمی) که در انتهای کارنامه سازمان سنجش درج شده است به‌ عنوان رمز عبور، وارد سامانه شوند.

داوطلبانی که رشته‌ محل موردنظر خود را در دفترچه رشته‌های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمی‌کنند، توجه داشته باشند پذیرش بخش اعظم رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی است که درصورت تمایل با مراجعه به سامانه این مرکز نسبت به ثبت‌ نام اقدام کنند.