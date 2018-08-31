۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

در اختراعی جدید؛

ساخت دوربینی که تصاویر پنج بعدی ثبت می کند

ساخت دوربینی که تصاویر پنج بعدی ثبت می کند

محققان آلمانی دوربینی اختراع کرده اند که تصاویر ۵ بعدی ثبت می کند و در آینده برای مقاصد امنیتی، تصویربرداری پزشکی و حتی خرید قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، مهندسان سیستم دوربین جدیدی ابداع کرده اند که می تواند تصاویر ۵ بعدی ثبت کند.

محققان دانشگاه فردریک شیلر  و انستیتو فرانهوفر در آلمان این دستگاه را ساخته اند.

این سیستم که ۵D نامیده می شود به کمک طول موج های مختلف نور و استفاده از coordinate های فضایی اطلاعات عمق را دریافت و ثبت می کند. به این ترتیب موقعیت های فضایی دقیق برای هر لحظه از زمان ایجاد می شود. این فرایند مشابه عملکرد چشم انسان هنگام رصد یک صحنه از دو جهت مختلف است.

دستگاه مذکور تصاویری با کیفیت و با سرعت ۱۷ فریم در ثانیه ثبت می کند.

این دوربین «سیستم تصویربرداری hyperspectral  ۵D‌» نامیده می شود و می تواند صدها طول موج مختلف را رصد کند. این درحالی است که دوربین های معمولی سه طول موج را رصد می کنند.  

این گجت با استفاده از دو دوربین در طیف نزدیک به نور مادون قرمز کار می کند.

این دستگاه  با شناسایی ویژگی های خاص یک شی از منظر دوربین، نقاطی را در سطح شی و در محورهای x، y و z ایجاد می کند.

محققان برای نشان دادن کاربرد دستگاه، مدل های ۵ بعدی از دست افراد ساختند و نشان دادند این سیستم را می توان برای ردیابی رگ ها نیز به کار برد.

به گفته محققان می توان در آینده از این سیستم برای مقاصد امنیتی، تصویر برداری پزشکی و حتی خرید  مایحتاج خانه استفاده کرد.

شیوا سعیدی

