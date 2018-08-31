چهار نمایش جدید در تالارهای تئاتر شهر به صحنه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، با پایان گرفتن هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی چهار نمایش جدید در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می روند.

در تالار اصلی نمایش «رویای شب تابستان» نوشته ویلیام شکسپیر و کارگردانی مریم کاظمی از روز یکشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان روی صحنه می رود. عرفان میدانلو، هومن رهنمون، حسام کلانتری، رسول حق شناس، راضیه ده پایینی، سمیه کیادربندسری، فاطمه خدابنده لو، رضامحمدیان، آرزو رستمی فر، آرزوحلاجی، رضا نجاری، محسن شیرازی، حسن همتی، عباس ابوالفضلی، الهام قره خان بیکلو، فربدتجویدی، میثم سپاه منصوری، امیرمحمدملکی، محمد نسترن، نیلوفر کوشامهر، شقایق اصلانی، ریحانه فدایی اردستانی، عطیه اسلامی، آتنا طالبی آذر، حدیثه سهرابی، امید کفایتی، بهادرمیرناصری، امیرحسین شیخی، مرتضی کریمیان بهرنگ رهنمون، علی پناهی، پارسا پازوکی و علی اصغر حق شناس بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در تالار چهارسو نمایش «مرگ و پنگوئن» به نویسندگی محمد چرمشیر، کارگردانی پیام دهکردی و بازی مهران امام‌بخش، عباس جمالی، محمدحسین زیگساری، محمد شهبازطهرانی، فرید قبادی، عارفه لک، امین موحدی‌پور، باران وقارکاشانی از روز یکشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ به مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند.

«عند از مطالبه» هم عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی سامان خلیلیان است که از روز سه شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۹ به مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار قشقایی به صحنه می رود. محمد زوار بی‌ریا، آتیه جاوید، سیدعلی موسویان، الهه شه‌پرست، مرتضی شاه‌کرم و پروا آقاجانی در این نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «خنجره ها» به نویسندگی، کارگردانی و بازی امیر آتشانی هم از روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار سایه میزبان علاقه مندان تئاتر می شود.