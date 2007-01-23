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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۱۸

معاون دبیرکل حزب الله :

اعتصاب مردم لبنان خیزش درمقابل قدرت نابرابر است / مخالفان پیام خود را به سراسر جهان رساندند

اعتصاب مردم لبنان خیزش درمقابل قدرت نابرابر است / مخالفان پیام خود را به سراسر جهان رساندند

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که اعتصاب عمومی امروز بیانگر خیزش و خروش عظیم مردمی در برابر قدرت سلطه گر بر لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ نعیم قاسم" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "المنار "بر موفقیت اعتصاب عمومی مخالفان دولت تاکید کرد و گفت: گروههای مخالف موفقیت چشمگیر و درخشانی در رساندن پیام خود به سراسر جهان کسب کردند.

وی افزود: اعتصاب امروز بیانگر خیزش و خروش عظیم مردمی در برابر قدرت و دولت سلطه گر و شبه نظامیان آنها و فریادی در برابر وجدان انسانی است تا جناح حاکم بفهمد که مخالفان پیوسته درمسیر تشدید مسالمت آمیز تحرکات و مواضع خود حرکت خواهند کرد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: مردم مخالف ادامه اداره لبنان از سوی یک دولت و قدرت سلطه گر هستند که در تلاش برای بردن کشور زیر سلطه بیگانگان و تکیه بر گزینه های سیاسی ناهماهنگ و غیرهمسو با مطالبات ملت لبنان است.

وی افزود: اعتصاب مسالمت آمیز است و بیانگر شیوه مخالفان در تداوم بالا بردن صدای خود برای دستیابی به مطالبات خویش مبنی برمشارکت همگانی درتصمیم گری ها و رفتن جناح حاکم است و بیش از دو سوم مردم لبنان با این خواست موافق هستند.

شیخ نعیم قاسم گفت: تیراندازی امروز علیه تظاهرکنندگان نشان دهنده آن است که این دولت تاب تحمل حق و آزادی بیان مسالمت آمیز مخالفان را ندارد.

وی خطاب به جناح حاکم گفت: شما نمی توانید بر کشور حکومت کنید و آن را به سراشیبی سقوط بکشانید و ما بر بیان این مسئله که لبنان در تگنا قرار دارد و دولت نامشروع و غیرقانونی بر کشور تعدی می کند، اصرار می ورزیم. 

کد مطلب 438980

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