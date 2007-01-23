اعتصاب مردم لبنان خیزش درمقابل قدرت نابرابر است / مخالفان پیام خود را به سراسر جهان رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ نعیم قاسم" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "المنار "بر موفقیت اعتصاب عمومی مخالفان دولت تاکید کرد و گفت: گروههای مخالف موفقیت چشمگیر و درخشانی در رساندن پیام خود به سراسر جهان کسب کردند.

وی افزود: اعتصاب امروز بیانگر خیزش و خروش عظیم مردمی در برابر قدرت و دولت سلطه گر و شبه نظامیان آنها و فریادی در برابر وجدان انسانی است تا جناح حاکم بفهمد که مخالفان پیوسته درمسیر تشدید مسالمت آمیز تحرکات و مواضع خود حرکت خواهند کرد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: مردم مخالف ادامه اداره لبنان از سوی یک دولت و قدرت سلطه گر هستند که در تلاش برای بردن کشور زیر سلطه بیگانگان و تکیه بر گزینه های سیاسی ناهماهنگ و غیرهمسو با مطالبات ملت لبنان است.

وی افزود: اعتصاب مسالمت آمیز است و بیانگر شیوه مخالفان در تداوم بالا بردن صدای خود برای دستیابی به مطالبات خویش مبنی برمشارکت همگانی درتصمیم گری ها و رفتن جناح حاکم است و بیش از دو سوم مردم لبنان با این خواست موافق هستند.

شیخ نعیم قاسم گفت: تیراندازی امروز علیه تظاهرکنندگان نشان دهنده آن است که این دولت تاب تحمل حق و آزادی بیان مسالمت آمیز مخالفان را ندارد.

وی خطاب به جناح حاکم گفت: شما نمی توانید بر کشور حکومت کنید و آن را به سراشیبی سقوط بکشانید و ما بر بیان این مسئله که لبنان در تگنا قرار دارد و دولت نامشروع و غیرقانونی بر کشور تعدی می کند، اصرار می ورزیم.