۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

برای پذیرش دانشجو؛

نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ اوایل هفته آینده اعلام می شود

نتایج نهایی پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷ هفته دوم شهریور ماه ۹۷ اعلام می شود.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ برگزار شده است.

از تعداد ۷۳۶ هزار و ۳۸۷ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷، تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و تعداد ۱۸۱ هزار و ۳۸۱ نفر غایب بودند.

از تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۲۸۸ هزار و ۹۰ نفر زن و ۲۸۶ هزار و ۹۱۶ نفر مرد هستند. 

از تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ داوطلب در جلسه آزمون تعداد ۵۷۳ هزار و ۹۴۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد ۲۸۷ هزار و ۴۲۱ نفر زن و ۲۸۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر از میان داوطلبان حاضر ۹۹.۸۲ درصد مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد مجازین تعداد ۳۸ هزار و ۸۷۷ نفر در دو کدرشته امتحانی مجاز شده اند.

از تعداد ۵۷۳ هزار و ۹۴۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته بیش از ۳۲۲ هزار داوطلب انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۱۵۵ هزار  نفر اعلام شده بود.

    • عبدالباقی IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
      لطفا زمان دقیق تر را اعلام کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها