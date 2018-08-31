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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مرکزی عنوان کرد؛

جام آفتاب خمین فرصتی مطلوب برای معرفی امام(ره) به ورزشکاران خارجی

جام آفتاب خمین فرصتی مطلوب برای معرفی امام(ره) به ورزشکاران خارجی

خمین- مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس مرکزی گفت: برگزاری رویداد بین المللی شطرنج جام آفتاب در بیت تاریخی امام در خمین، بهترین فرصت برای معرفی بنیانگذار انقلاب به ورزشکاران خارجی است.

مصطفی مشایخی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید از دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب خمین، اظهار کرد: برای کنگره ملی نقش امام(ره) در دفاع مقدس، چاپ ۱۰ عنوان کتاب با محوریت نقش ویژه حضرت امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و یک کتاب از مجموعه مقالات ملی و بین المللی در شهرستان خمین در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد:  از امتیازات برجسته کنگره نقش امام در دفاع مقدس نسبت به کنگره سایر استان ها، وجود بیت تاریخی ایشان و زادگاه امام راحل در استان مرکزی است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی ادامه داد: ۱۰ اجلاسیه در برگزاری کنگره نقش حضرت امام در دفاع مقدس تعریف شده که محل اجلاسیه ملی حضرت امام نیز در شهرستان خمین و متولی علمی این کنگره نیز دانشگاه آزاد اسلامی خمین است.

مشایخی افزود:یکی از اجلاسیه های این کنگره، اجلاسیه ورزشکاران است، چرا که استان مرکزی ورزشکاران پهلوان و قهرمان قابل توجهی در رشته های مختلف دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در بیت تاریخی امام راحل در شهرستان خمین فرصتی مناسب برای معرفی بخش هایی از این کنگره ملی و  نقش امام در دفاع مقدس را برای بازیکنان و ورزشکاران خارج از کشور فراهم کرد.

مشایخی خاطر نشان کرد: برگزاری این رویداد بزرگ در بیت تاریخی امام راحل که یک مکان فیزیکی و معنوی مناسب است، یادآور فتوای تاریخی امام راحل در خصوص رفع ممنوعیت این رشته ورزشی بوده و نشان از ذوق و سلیقه عوامل اجرایی آن دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی بیان کرد: برگزاری این رویداد در سطح بین المللی و حضور بازیکنان خارجی در بیت تاریخی امام راحل یک اقدام فرهنگی موثر در راستای شناخت جایگاه و  شخصیت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی است.

گفتنی است دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب، امروز (نهم شهریورماه) در خمین پایان می یابد.

کد مطلب 4389810

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