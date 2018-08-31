جام آفتاب خمین فرصتی مطلوب برای معرفی امام(ره) به ورزشکاران خارجی

مصطفی مشایخی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید از دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب خمین، اظهار کرد: برای کنگره ملی نقش امام(ره) در دفاع مقدس، چاپ ۱۰ عنوان کتاب با محوریت نقش ویژه حضرت امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و یک کتاب از مجموعه مقالات ملی و بین المللی در شهرستان خمین در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: از امتیازات برجسته کنگره نقش امام در دفاع مقدس نسبت به کنگره سایر استان ها، وجود بیت تاریخی ایشان و زادگاه امام راحل در استان مرکزی است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی ادامه داد: ۱۰ اجلاسیه در برگزاری کنگره نقش حضرت امام در دفاع مقدس تعریف شده که محل اجلاسیه ملی حضرت امام نیز در شهرستان خمین و متولی علمی این کنگره نیز دانشگاه آزاد اسلامی خمین است.

مشایخی افزود:یکی از اجلاسیه های این کنگره، اجلاسیه ورزشکاران است، چرا که استان مرکزی ورزشکاران پهلوان و قهرمان قابل توجهی در رشته های مختلف دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در بیت تاریخی امام راحل در شهرستان خمین فرصتی مناسب برای معرفی بخش هایی از این کنگره ملی و نقش امام در دفاع مقدس را برای بازیکنان و ورزشکاران خارج از کشور فراهم کرد.

مشایخی خاطر نشان کرد: برگزاری این رویداد بزرگ در بیت تاریخی امام راحل که یک مکان فیزیکی و معنوی مناسب است، یادآور فتوای تاریخی امام راحل در خصوص رفع ممنوعیت این رشته ورزشی بوده و نشان از ذوق و سلیقه عوامل اجرایی آن دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی بیان کرد: برگزاری این رویداد در سطح بین المللی و حضور بازیکنان خارجی در بیت تاریخی امام راحل یک اقدام فرهنگی موثر در راستای شناخت جایگاه و شخصیت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی است.

گفتنی است دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب، امروز (نهم شهریورماه) در خمین پایان می یابد.