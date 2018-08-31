به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عظیم زاده در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه عزل وزیر اقتصاد باید زودتر از اینها اتفاق میافتاد، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد نباید شاهد بیتدبیریها باشیم.
وی در ادامه به مسئله سؤال از رئیسجمهور و قانع نشدن نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: در حالی برخی مدعی بودند که سؤال از رئیسجمهور در این شرایط مناسب نیست که این اتفاق افتاد و اوج مردمسالاری دینی و ثبات و پایداری نظام را شاهد بودیم.
امامجمعه موقت کرج تأکید کرد: پاسخهای رئیسجمهور به سؤالات نمایندگان قانعکننده نبود، مردم نیز پاسخهای ارائهشده توسط شخص رئیسجمهور را قانعکننده نمیدانند.
حجتالاسلام عظیم زاده تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز عدم قانع شدن خود را اعلام کردند.
وی در بخش دیگری ضمن انتقاد به برخی نمایندگان مجلس که علاقهای به شفافیت آرا ندارند، گفت: مردم هر شهر باید از آرا نمایندگان مطلع باشند، اینکه مشخص باشد نمایندگان به چه موضوعاتی رویداده یا نداده اند، مهم است.
امامجمعه موقت کرج در بخش دیگری ضمن گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، گفت: بنیان خانواده باید مستحکم باشد تا شاهد پیشرفت جامعه باشیم این در حالی است که خانوادهها مورد طمع دشمن بوده و هستند.
حجتالاسلام عظیم زاده یکی از بزرگترین آسیبهای جامعه را پایین آمدن آمار ازدواج و افزایش طلاق دانست و افزود: باید برنامهریزیها بهگونهای باشد که بنیان خانواده تقویت شود.
وی هشدار داد که نهادهای متولی باید از فروپاشی کانون خانواده جلوگیری کنند زیرا فروپاشی خانواده جامعه را به خطر میاندازد.
