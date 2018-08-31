برگزاری رقابت های بین المللی کشتی جام یادگار امام(ره) در اراک

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان، جام یادگار امام از سری برنامه های کنگره ملی نقش امام در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در ورزشگاه شهدای پنجم مرداد اراک در حال برگزاری است.

این مسابقات با شرکت ۹ تیم از کشورهای گرجستان، آذربایجان، روسیه، عراق، ارمنستان، ایران (سه تیم به علاوه یک تیم از استان مرکزی) در قالب ۱۰۰ کشتی گیر نوجوان در ۱۰ وزن به صورت تیم به تیم در دو گروه پنج و چهار تیمی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری می‌شود.

گفتنی است علی محمد سیوان، نماینده اتحادیه جهانی کشتی از کشور عراق و اسدالله رضایی از فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرپرست فنی مسابقات، بر برگزاری این رقابت ها نظارت دارند.