پیشنهاد ارائه گزارش ۱۰۰ روزه افشانی به شورا

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا محمدعلی افشانی نیز همانند نجفی گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه خود به شورای شهر تهران ارائه خواهد کرد؟ گفت: چنین موضوعی در دستور کار نیست و شورا چنین درخواستی از شهردار تهران نکرده است اما به شخصه معتقدم ارائه چنین گزارشی پیشنهاد خوبی است و شهردار تهران می تواند در این گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دفاع خوبی از فعالیت هایی که در این ۳ ماه و ۱۰ روزه کرده است انجام دهد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با انتقاد به دور تند انتصابات در شهرداری گفت: موضوع انتصابات فشرده را قبول ندارم و اتفاقاً یکی از نقدهای ما به شهردار روند کند انتصابات است و انتظار داشتیم طی این ۳ ماه برخی تغییرات زودتر اتفاق بیفتد. اینگونه نبوده که شهردار تهران طی این مدت درگیر تغییرات باشد بلکه کارهای اساسی زیادی در شهر اتفاق افتاده که مطمئناً مردم به زودی تاثیرات این کارهای اساسی را خواهند دید.

نظری اضافه کرد: گروهی تلاش می کنند شهرداری را درگیر مسائل فرسایشی و مستهلک کننده کنند اما شهردار تهران تلاش می کند با وجود این حاشیه ها کار خود را به درستی انجام دهد و از حواشی دور باشد.