به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش تخصصی دشمن شناسی «دین زاو» با هدف مقابله با تهدیدات اعتقادی دشمنان و ضرورت آشنایی مقابله با آنها، صبح چهارشنبه هفتم شهریور ماه در فرهنگسرای اندیشه آغاز و تا روز جمعه ۱۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

در این مراسم که به همت فرهنگسرای اندیشه و با مشارکت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، حوزه هنری و خبرگزاری فارس در حال برگزاری است به بررسی موضوعاتی همچون: نقش اینفلوئنسرها و سلبریتی ها در مهندسی افکار عمومی، دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری، استراتژی رسانه ای، صیهونیسم و نقش ماناروها، مهندسی افکار عمومی به روش اقناع و تبلیغ، رصد و بررسی فعالیت های رسانه ای منافقین، تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر، تکنیک های هک و جاسوسی تلفن همراه، فرآیندشناسی موج های فضای مجازی، رسانه و تمدن نوین اسلامی ایرانی، گرافیک رسانه ای و کاریکاتور، توسط کارشناسان صاحب نام پرداخته خواهد شد.

ضرورت دشمن ستیزی در اسلام

محمدتقی زاهدی، فعال فرهنگی در حوزه دشمن شناسی در این همایش، با تاکید بر ضرورت دشمن ستیزی و دشمن شناسی در اسلام اظهار کرد: کسانی که به خدا و رسول او و روز جزا ایمان دارند اما تلاشی برای شناخت دشمنان خدا وحضرت رسول نمی کنند، دین و باور آنها زیر سوال است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید تکالیف و وظایف خود را در عرصه دشمن ستیزی مد نظر داشته باشیم، گفت: متاسفانه در جامعه کنونی ما برداشت هیجانی و بازی های رسانه ای درمورد دشمن و دشمن شناسی صورت می گیرد، در حالیکه مقوله دشمن شناسی در اسلام به قدری حائز اهمیت است که اگر کسی لحظه ای از آن غفلت کند، دین و اعتقادات خود را مورد خطر دشمنان قرار داده است.

جاسوسی و تخلیه اطلاعاتی یکی از راه‌های مهم نفوذ دشمن

تقوی، کارشناس حوزه ضد جاسوسی نیز در سومین همایش تخصصی دشمن شناسی و دشمن ستیزی دین زاو، با اشاره به اقدامات ضد ایرانی دشمنان اظهار داشت: امروز بدخواهان و دشمنان نظام و انقلاب اسلامی درصدد هستند تا با بهره مندی از تمام توان خود به جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.

وی در ادامه با توجه به پیشرفت های دنیای تکنولوژی، راه های ارتباطی را یکی از دریچه های نفوذ دشمنان به درون کشورمان عنوان کرد و گفت: جمع آوری اطلاعات محرمانه یا شخصی مسئولان و حتی عموم مردم، امروز در دستورکار غربی ها قرار دارد، که جاسوسی از مجاری ارتباطی از بارزترین آنهاست.

نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی انکار ناپذیر است

در ادامه همایش، حامد امامی با اشاره به زندگی کنونی در دنیای مدرن، نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی را بی بدیل دانست و اظهار داشت: مهم ترین ابزار رسانه برای مدیریت افکار عمومی در دنیای مدرن، صنعت تبلیغات است که دست اندرکاران در این عرصه می کوشند تا با بهره مندی از ترفندهای مختلف، محتوای مورد نظر خود را به مخاطبین القا کنند.

این کارشناس حوزه مهندسی افکار عمومی، اظهار کرد: بسیاری از شبکه های اجتماعی به گونه ای طراحی شده اند که میزان ترشح دوپامین و میزان مراجعه فرد به محصول مورد نظر را افزایش داده است؛ به گونه ای که فرد به شدت به شبکه های مجازی احساس وابستگی می‌کند.

امامی همچنین با اشاره به بازی های رایانه ای نسل امروز گفت: این بازی ها در کمال اینکه ساده به نظر می رسند، توانسته‌اند بیشترین زمان از نسل امروز را به خود اختصاص دهند که در حد خود اعتیاد بزرگی محسوب می شود، در حقیقت در پشت پرده این بازی ها نوعی جهت‌دهی به افکار نوجوان است.

هر مخاطب میتواند یک رسانه قدرتمند باشد

در پایان همایش، «مطهر محمدخانی» فعال رسانه ای با اشاره به فعالیت های گسترده کاربران در شبکه های‌ مجازی گفت: هر یک از افراد جامعه ما به یک رسانه قدرتمند تبدیل شده اند که میتوانند جهان پیرامون خود را تغییر دهند.

محمدخانی افزود: امروز مردم دیگر مخاطب وابسته به رسانه ها نیستند، بلکه تبدیل به شهروند رسانه ای شده اند که می‌توانند خبری را تولید کرده و به صورت گسترده در فضای مجازی نشر دهند و توجه مسوولان را به محتوای تولیدی خود جلب کرده به طوری که مسوولان درصدد پاسخگویی برآیند.