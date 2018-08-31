تناقض آمار کرباسیان و بورس تهران درخصوص تعداد نمادهای بانکی مسدود

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بر اساس آخرین فهرست منتشر شده از سوی بورس تهران، ۳۳ نماد معاملاتی در تالار شیشه ای متوقف هستند که در بین آنها نماد ۶ بانک نیز دیده می شود اما مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد روز دوشنبه هفته جاری در جلسه استیضاح خود که در نهایت به برکناری وی ختم شد در آماری اعلام کرد: «زمانی که سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفتم تعداد نمادهای بسته بانک ها ۹ مورد بود اما امروز تنها یک نماد بسته است و از کل ۶۰ نمادی که بسته بود امروز به ۱۹ عدد رسیده ایم» که با اعداد و آمار رسمی منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران مطابقت ندارد.

جزییات توقف نماد ۶ بانک

تا پایان روز ۵ شهریور ماه ۹۷ نماد ۳۳ ناشر بورسی در تالار شیشه ای متوقف شده که در بین آنها نماد معاملاتی ۶ بانک قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در بین این ۶ بانک، نماد بانک پارسارگاد از ۲ آذر ماه ۹۵ تا به امروز متوقف شده که طولانی ترین زمان را به خود اختصاص داده است. در ادامه نماد بانک انصار از ۶ مرداد ماه، نماد بانک های «صادرات، ‌ملت و تجارت» با توقف از ۲۷ مرداد ماه و نماد پست بانک با توقف از ۲۸ مرداد ماه سال جاری تا امروز در صف شرکت هایی هستند که در وضعیت «ممنوع - متوقف» قرار دارند.

توقف نماد ۲۷ شرکت

از سویی دیگر علاوه بر ۶ بانک ذکر شده، این فهرست نشان می دهد که نماد ۲۷ ناشر بورسی دیگر در وضعیت ممنوع المعامله بودن قرار دارند. این گزارش می افزاید: نماد شرکت های «کنتور سازی، تکنوتار، افست، کارتن ایران، تایدواتر خاورمیانه، حفاری شمال، فنرسازی رز، نیرومحرکه، تولیدی محور خودرو، داروسازی فارمد پارس، سبحان دارو، دارویی لقمان، نفت بهران، نفت سپاهان، پتروشیمی فارابی، نفت پارس، ماشین سازی اراک، مس شهید باهنر، فولاد امیر کبیر کاشان، فولاد آلیاژی ایران، قند نقش جهان اصفهان، باما، سایپا شیشه، آبسال، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری ساختمان ایران و سرمایه گذاری نیرو شامل وضعیت توقف معاملاتی شده اند.

علت توقف نمادها

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران، علت توقف نماد این ۲۷ شرکت شامل مواردی همانند «برگزاری مجمع عمومی و عادی سالیانه، مجمع فوق العاده، تغییرات بیش از۲۰ یا ۵۰ درصدی در ۱۵ روز متوالی، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب، جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه و شفاف سازی مالی» است.