توقف پایش محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار

ناهید خداکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پایش محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار در سال جدید گفت: طی ۶-۷ سال گذشته پایشی در خصوص مواد پروتئینی و میوه های عرضه شده در میادین میوه و تره بار انجام می شد که این کار عملاً نتیجه ای در کیفیت محصولات عرضه شده نداشت و امکان بهره برداری در جهت اصلاح محصولات از خروجی این پایش میسر نبود.

وی ادامه داد: مسئولیت مواد تولید شده با وزارت جهاد کشاورزی است و آلودگی آب و خاک نیز با سازمان محیط زیست و شهرداری تنها نقش عرضه کننده را دارد. بنابراین اگر آلودگی در محصولات وجود دارد باید از طریق این دو بخش مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. بنابراین کمیسیون سلامت درخواست کرد این پایش دائمی متوقف شود و به صورت رندم و موردی محصولات از لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حال حاضر میوه هایی که در میادین عرضه می شود به اندازه میوه های غیر ارگانیک اروپایی کیفیت دارد.

وی در خصوص کیفیت آب تهران نیز توضیح داد: تهران یکی از باکیفیت ترین آب های دنیا را دارد در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا آبی که در لوله های آب وجود دارد قابل نوشیدن نیست. اما در تهران همان آبی که امکان نوشیدنش وجود دارد، مردم با آن خودروی خود را می شویند و... اگر گزارشی در خصوص کیفیت پایین آب در برخی از مناطق وجود دارد آن هم بر عهده شهرداری نیست و شرکت آب و فاضلاب باید به این موضوع ورود کند.

عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: وقتی عضو شورا در خصوص موضوعی تذکر می دهد و آن سازمان مربوطه به جای اصلاح می گوید این اخطار در صلاحیت شورا نیست و شورا تنها می تواند در محدوده وظایف شهرداری تذکر دهد، هشدارها و تذکرات ما چه نتیجه ای می تواند داشته باشد. در این حوزه باید رسانه ها نیز ورود پیدا کنند.