سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی روز جمعه برای بازدید و افتتاح چند طرح توانبخشی وارد استان قزوین شد. محسنی بند پی در ابتدای ورود به استان قزوین از کارخانه سیمان آبیک بازدید کرد.

محسنی بند پی به همراه داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین، مسعود بابایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ورارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین، گروسی فرماندار شهرستان البرز و جمعی از مدیران استانی مرکز توانبخشی مراقبتی معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال در شهر صنعتی البرز در شهر الوند را افتتاح کرد.

این مرکز با ۱۵۰ میلیون تومان هزینه بخش خصوصی تجهیز و راه اندازی شده است.

در این مرکز ۳۱ نفر معلول پسر نگهداری می شوند و در این مرکز به ۲۵ نفر یارانه نگهداری تعلق می گیرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از مرکز نگهداری بیماران مزمن اعصاب و روان مهر البرز «مرکز مراقبت توانبخشی بیماران مزمن» بازدید کرد. در این مرکز ۱۰۰ بیمار مرد نگهداری می شوند.

سرپرست وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در سفر یک روزه به قزوین از خانه کوچک سایه محل نگهداری بیماران ذهنی خفیف در الوند نیز بازدید کرد.

در این مرکز ۱۰ معلول ذهنی خفیف نگهداری می شوند.

هدف از راه اندازی خانه های کوچک توسط بهزیستی ایجاد فضایی مانند منزل برای افراد بیمار است که شرایط حضور انها در اجتماع برای خرید و آموزش و خروج از مرکز هم فراهم شده است.