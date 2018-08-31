عدم تضمین انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی برای دانشجویان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص شرط گذراندن حداقل ۳۶ واحد با معدل بالای ۱۵ در دانشگاه های خارجی مورد تایید برای انتقال به داخل ایران و با توجه به برخی اطلاعیه ها که از طریق موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور منتشر می شود از افراد خواست پیش از اعزام به خارج از کشور به نکات اعلام شده دقت کنند.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در خصوص موضوع انتقال از دانشگاه های خارج به داخل کشور در رشته های علوم پزشکی، شرط گذراندن ۳۶ واحد صرفا برای افرادی است که قبل از تیرماه امسال تحصیل خود را شروع کرده اند.

انتقال صرفا از دانشگاه هایی صورت می گیرد که مورد تایید وزارت بهداشت بوده و فهرست این دانشگاه ها سالیانه در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت منتشر می شود.

اخبار و اطلاعاتی که از طریق موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور منتشر می شود به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

برای انتقال داشتن شرایط حداقل معدل، شامل معدل کتبی دیپلم حداقل ۱۶ و معدل پیش‌دانشگاهی حداقل ۱۷، الزامی است و افرادی که معدل دیپلم و پیش دانشگاهی لازم را ندارند واجد شرایط نبوده و امکان انتقال آنها به دانشگاه های داخل کشور وجود ندارد.

با توجه به اینکه شرایط فعلی انتقال صرفا به لحاظ مشکلات ارزی پیش آمده در نظر گرفته شده است، لذا برای کسانی که از این به بعد قصد تحصیل در دانشگاه های خارج را دارند هیچگونه تضمینی برای انتقال به دانشگاه های داخل کشور وجود نخواهد داشت.

ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور صرفا در صورتی که افراد در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به صورت سالانه در سایت وزارت بهداشت درج می شود تحصیل کنند، بر اساس ضوابط مربوطه صورت خواهد گرفت.