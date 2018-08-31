ساخت خودروی واقعی با یک میلیون قطعه لگوی اسباب بازی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک خودروی بوگاتی شیرون به طور کامل از اسباب بازی لگو ساخته شده است و حرکت می کند.

تمام بخش های این خودرو، حتی قسمت نیروی محرکه نیز از تکه های لگو ساخته شده اند.

تیم Lego Technic این خودروی لگویی را ساخته اند که در واحد کارخانه کلاندو لگو واقع در جمهوری چک مستقر هستند. آنها با استفاده از یک میلیون قطعه لگو یک بوگاتی شیرون در اندازه واقعی ساخته اند. این نخستین نمونه مقیاس بزرگ یک خودرو است که از لگو ساخته شده و با Lego motorsحرکت می کند.

این نمونه مجهز به ۲۳۰۴ موتور Technic، ۴۰۳۲ چرخ دندهTechnic و تعداد زیادی قطعه لگو است، به طوریکه وزن آن به ۱.۵ تن بالغ می شود.

موتورهای کوچک این خودرو ۵.۳ اسب بخار (۳.۹۵ کیلووات) نیرو و ۹۲ نیوتن متر گشتاور تولید می کنند.

این درحالی است که بوگاتی شیرون واقعی ۲ تن وزن دارد و ۱۵۰۰ اسب بخار نیرو تولید می کند. هرچند بوگاتی واقعی با سرعت بسیار زیادی حرکت می کند اما حداکثر نسخه لگوی آن فقط ۲۰ کیلومت برساعت است.