اقلیت های دینی مراسم دهه مبارک فجر را بصورت باشکوهی برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، سعید تقوی امروز با اشاره به اینکه اقلیتهای دینی از سالهای پس از انقلاب درتمامی مناسبت ها و رویدادهای کشور به ویژه در جنگ به منظور دفاع از ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت ونقش فعالی را ایفا کردند، خاطرنشان کرد : اقلیتهای دینی از قبیل ارامنه ، آشوریان ، کلیمیان و زرتشتیان درهشت سال دفاع مقدس ، شهدا و جانبازان زیادی تقدیم انقلاب کردند که این نشان دهنده عشق وعلاقه آنها به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین با اشاره به ادعاهای بیگانگان درباره نقص حقوق اقلیتهای دینی در ایران تاکید کرد: اعلام حضور پرشکوه در مراسم دهه مبارک فجر از سوی اقلیت های دینی ، این ادعاهای بی پایه واساس را رد می کند.

مسئول کمیته اقلیت های دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی همچنین در تبیین برنامه های این کمیته در ایام دهه مبارک فجر اعلام کرد : در صبح روز جمعه ششم بهمن ماه روحانیون ، نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس و تعدادی از شخصیت ها و مسئولان اقلیت شامل ارامنه ، آشوریان ، کلیمیان و زرتشتیان با حضور در حرم مطهرحضرت امام ( ره ) به مقام شامخ ایشان ادای احترام خواهند کرد و در روز دوازدهم بهمن نیز همزمان با ورود حضرت امام ( ره ) به میهن اسلامی ، ناقوس کلیساها و زنگ مدارس ویژه اقلیت های دینی به نشانه احترام به این روز تاریخی به صدا درخواهد آمد .

تقوی افزود : در روز شانزدهم بهمن گردهمایی روحانیون ، مسئولان و هنرمندان اقلیتهای دینی به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور وزیر محترم ارشاد و چند تن از مسئولان دیگر و در روز نوزدهم بهمن هم میهمانی لاله ها به منظور تجلیل از شهدای ارمنی ، آشوری ، کلیمی و زرتشتی و با حضور مسئولان بنیاد شهید ، نمایندگان مجلس ، وزارت ارشاد در محل آرامگاه ارامنه در تهران برگزار خواهد شد .

وی از برپایی نمایشگاه دستاوردهای هنری اصیل دینی و گردهمایی مسئولان دولتی و اقلیتی در شیراز خبر داد و افزود : در استان های شیراز، آذربایجان غربی وشرقی ، یزد،کرمان، اصفهان نیز برنامه هایی در ان باره اجرا خواهد شد.

تقوی همچنین اجرای برنامه های تئاتر و موسیقی به مناسبت ایام دهه فجر و متناسب باایام محرم الحرام و نیز برپایی نمایشگاه های ویژه دهه مبارک فجر در مراکز اقلیتهای مذهبی را از دیگر برنامه های کمیته اقلیتهای دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام کرد.

مسئول کمیته اقلیتهای دینی دهه مبارک فجر در پایان خاطرنشان کرد : همایش و مراسم جشن انقلاب ویژه پیروان ادیان توحیدی ونقش اقلیتهای دینی در پیروزی انقلاب اسلامی در روز بیست و هشتم دی در تالار فرشچیان اصفهان برگزار شد .

گفتنی است کنفرانس مطبوعاتی کمیته اقلیتهای دینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی به همراه تنی چند از نمایندگان انجمن ها و اعضای شورای خلیفه گری ارامنه تهران ، انجمن کلیمیان و آشوریان و نماینده زرتشتیان فردا در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود.