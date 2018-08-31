زمان بازدید از نمایشگاه آثار جشنواره عکس گردشگری قزوین تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره عکس گردشگری قزوین یکی از برنامه‌های «هفته فرهنگی قزوین» است که از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با هدف معرفی و به تصویر کشیدن جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهر قزوین برگزار شد.



در این جشنواره ۱۴۹ عکاس از ۱۶ استان با ارسال ۱۱۷۲ عکس شرکت کردند که پس از برگزاری داوری آثار، عکاسان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی و ۳۸ قطعه عکس برای حضور در نمایشگاه انتخاب شد.

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس گردشگری قزوین در نگارخانه «مهر» حوزه هنری قزوین، واقع در بلوار مدرس، روبروی پارک ملت برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.



زمان بازدید از نمایشگاه مذکور تا ۱۱ شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.