نقشه جدید اروپا به رهبری فرانسه برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ژانن ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه، اظهار داشت ایران نمی‌تواند از مذاکره بر سر نگرانی‌هایی مانند آینده توافق هسته‌ای، برنامه موشکی بالستیک خود و همچنین نقشش در ثبات خاورمیانه اجتناب کند.

لودریان در حاشیه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در وین گفت: «ایران می‌بایست به اصول بنیانی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را رعایت کند و البته به نظرم این کار را تاکنون انجام داده است.»

وزیر خارجه فرانسه در حالی لزوم مذاکرات جدید با ایران را مطرح می کند که اروپا در قبال خروج شرکت های این قاره ازتوافق با ایران به دلیل تهدید آمریکا، هنوز اقدام شایسته ای را انجام نداده است.

وی در ادامه مدعی شد: ایران نمی‌تواند از مذاکره بر سر سه مساله مهم که مایه نگرانی ما هستند، اجتناب کند.»

ژان ایو لودریان این سه مساله را تعهدات هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۲۵، برنامه موشکی ایران و اشاعه این موشک‌ها از جانب ایران، و همچنین نقش جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه عنوان کرد.

وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد: «ما می‌بایست در خصوص این سه مساله گفتگو کنیم و ایران باید از این موضع آگاه شود و این پیامی است که من از وین برای آنها می‌فرستم.»