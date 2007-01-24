برای کسب تجربه در مسابقات زمستانی چین شرکت می کنیم

مهدی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به طور طبیعی کسی از تیمی که برای اولین بار به یک مسابقه بین المللی می رود توقعی ندارد و ما نیز از ملی پوشان خود انتظارکسب عنوان نداریم.

وی افزود: بیشترین انتظار ما از ملی پوشان این است که با دقت تیم های خارجی را رصد کنند و تکنیک ها و تاکتیک های آنها را به ذهن بسپارند تا با تجربیاتی ارزنده از چین بازگردیم.

کیا خاطرنشان کرد: البته این موضوع به معنای دست و پا بسته بودن ملی پوشان ایران نیست و دو ملی پوش اعزامی به چین از آمادگی قابل قبولی برخوردارند و تمرینات خوبی را در اردوها پشت سر گذاشته اند.

سرپرست تیم اسنوبورد تصریح کرد: ما نمی خواهیم تماشاگر این مسابقات یا زنگ تفریح تیم های دیگر باشیم اما تیم های ژاپن ، کره و چین در این زمینه بسیار قدرتمند هستند و تیم ما آماده کسب تجربیاتی جدی و مفید از این مسابقات است.

کیا در پایان یادآور شد: به هر حال تیمی که به چین می رود مورد تایید کمیته ملی المپیک و کادر فنی فدارسیون است و امتیازات لازم را در داخل کشور به دست آورده و در واقع متشکل از بهترین های ایران است .