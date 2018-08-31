نمایشنامه «مرثیه ای برای مادمازل کارمو» برصحنه خوانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرثیه ای برای مادمازل کارمو نوشته سعیدرضا خوش شانس توسط امیر حسین طاهری و کیوان اصلاح پذیر کارشناسی خواهد شد.
این برنامه که با اجرای وحید کشاورز همراه است، شنبه ۱۰ شهریور ماه جاری ساعت ۱۷.۳۰ در تالار ابوریحان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان فارس برگزار خواهد شد.
این در حالیست که تئاترنوشت «مرثیهای برای مادمازل کارمو» نوشته سعیدرضا خوششانس به انتخاب هیات داوران در افتتاحیه جشنواره نمایشنامهنویسان آسیا (APF) خوانده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه مرثیه ای برای مادمازل کارمو توسط هنرمندان کره ای و به انتخاب هیات داوران در روز افتتاحیه خوانده می شود.
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