۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

عون: ما امروز به امام موسی صدر نیاز داریم

رئیس جمهور لبنان در چهلمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش به تمجید از این شخصیت مهم لبنانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان در چهلمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش( امام موسی صدر پس از سفر به لیبی به دعوت معمر قذافی در اوت ۱۹۷۸ (شهریور ۱۳۵۷)، به دلایلی نامعلوم، در لیبی، ناپدید شد. وی آخرین بار در ۳۱ اوت ۱۹۷۸ در مجامع عمومی دیده شد) تاکید کرد: آنچه ما امروز به آن نیاز مبرم داریم وجود امام موسی صدر در عرصه ملی لبنان است تا منبع الهام بخش در روند سیاسی کشور و عامل تلاقی، گشایش وغیرت به نفع ملت باشد.

جبران باسیل وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان نیز اعلام کرد: در چهلمین سالروز ناپدید شدن حقیقت، امام موسی صدر و رفقایش ندای وجدان آشکار در دفاع از لبنان مقاوم و قوی باقی می مانند. لبنان رسالت همزیستی واحد و برابر میان همه مردمش است.

