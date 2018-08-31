نوشاد عالمیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جاکارتا، رقابت‌های تنیس روی میز بازی های آسیایی ۲۰۱۸ امروز جمعه پیگیری شد و نوشاد عالمیان به عنوان آخرین نماینده ایران مقابل جیونگ یون سیک از کره جنوبی قرار گرفت.

نوشاد عالمیان این دیدار با خوب شروع کرد و در دو گیم متوالی توانست با نتیجه ۱۱-۷ و ۱۲-۱۰ از حریف پیش بیفتد. در ادامه این ورزشکاره کره‌ای بود که در گیم‌های سوم، چهارم و پنجم با نتایج ۱۱-۳، ۱۱-۸ و ۱۱-۷ بازی را به سمت خودش برگرداند. عالمیان در گیم ششم با نتیجه ۱۳-۱۱ پیروز شد تا همه چیز به گیم هفتم کشیده شود. در گیم آخر عالمیان موفق شد در یک بازی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۱۴-۱۲ پیروز و به مرحله یک چهارم صعود کند.

نوشاد عالمیان در مرحله یک چهارم با حریفی از هنگ کنگ دیدار خواهد کرد