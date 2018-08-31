  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

نوشاد عالمیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

نوشاد عالمیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

ملی پوش تنیس روی میز ایران با برتری برابر حریفی از کره جنوبی به مرحله یک چهارم نهایی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جاکارتا، رقابت‌های تنیس روی میز بازی های آسیایی ۲۰۱۸ امروز جمعه پیگیری شد و نوشاد عالمیان به عنوان آخرین نماینده ایران مقابل جیونگ یون سیک از کره جنوبی قرار گرفت.

نوشاد عالمیان این دیدار با خوب شروع کرد و در دو گیم متوالی توانست با نتیجه ۱۱-۷ و ۱۲-۱۰ از حریف پیش بیفتد. در ادامه این ورزشکاره کره‌ای بود که در گیم‌های سوم، چهارم و پنجم با نتایج ۱۱-۳، ۱۱-۸ و ۱۱-۷ بازی را به سمت خودش برگرداند. عالمیان در گیم ششم با نتیجه ۱۳-۱۱ پیروز شد تا همه چیز به گیم هفتم کشیده شود. در گیم آخر عالمیان موفق شد در یک بازی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۱۴-۱۲ پیروز و به مرحله یک چهارم صعود کند.

نوشاد عالمیان در مرحله یک چهارم با حریفی از هنگ کنگ دیدار خواهد کرد

کد مطلب 4389883
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها