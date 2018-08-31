تردد از تهران به آمل از محور هراز ممنوع شد

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به تقارن تعطیلی عید سعید غدیر خم و پایان هفته در محور هراز به دلیل کنترل بار ترافیکی برگشت، تردد از تهران به سمت آمل ممنوع شد، اما هنوز مسیر آمل به تهران یک طرفه نشده است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: محدودیت تردد در محور هراز از محل پیست اسکی آبعلی اجرا شده است، پیش از این محدودیت تردد خودروها در جاده هراز از محل سه راهی « مبارک آباد» آبعلی به سمت شمال اجرا می شد که مشکلاتی را برای کسبه و ساکنین هزار دشت و پیست اسکی آبعلی و شهرک های اطراف آن ایجاد کرده بود.

وی گفت: از ساعت ۱۴ نیز تردد از آمل به سمت تهران یک طرفه می‌شود.

محبی اظهار داشت: این ممنوعیت تردد از تهران به سوی آمل تا ساعت ۲ بامداد شنبه ادامه خواهد داشت و سپس این محور دو طرفه می شود.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران ترافیک محور هراز را در هر دو مسیر سنگین خواند و گفت: ترافیک در محدوده های بومهن، پردیس و جاجرود فوق سنگین است.

وی از مسافرین خواست با زمان‌بندی مناسب بازگشت از سفر در روان بودن ترافیک به پلیس کمک کنند، تا از خطرات احتمالی نیز جلوگیری شود.