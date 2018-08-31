  1. استانها
  2. تهران
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

رئیس پلیس راه شرق استان تهران:

تردد از تهران به آمل از محور هراز ممنوع شد

تردد از تهران به آمل از محور هراز ممنوع شد

پردیس- رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد در محور هراز از تهران به سمت آمل ممنوع شد، اما هنوز مسیر آمل به تهران یک طرفه نشده است.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به تقارن تعطیلی عید سعید غدیر خم و پایان هفته در محور هراز به دلیل کنترل بار ترافیکی برگشت، تردد از تهران به سمت آمل ممنوع شد، اما هنوز مسیر آمل به تهران یک طرفه نشده است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: محدودیت تردد در محور هراز از محل پیست اسکی آبعلی اجرا شده است، پیش از این محدودیت تردد خودروها در جاده هراز از محل سه راهی « مبارک آباد» آبعلی به سمت شمال اجرا می شد که مشکلاتی را برای کسبه و ساکنین هزار دشت و پیست اسکی آبعلی و شهرک های اطراف آن ایجاد کرده بود.

وی گفت: از ساعت ۱۴ نیز تردد از آمل به سمت تهران یک طرفه می‌شود.

محبی اظهار داشت: این ممنوعیت تردد از تهران به سوی آمل تا ساعت ۲ بامداد شنبه ادامه خواهد داشت و سپس این محور دو طرفه می شود.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران ترافیک محور هراز را در هر دو مسیر سنگین خواند و گفت: ترافیک در محدوده های بومهن، پردیس و جاجرود فوق سنگین است.

وی از مسافرین خواست با زمان‌بندی مناسب بازگشت از سفر در روان بودن ترافیک به پلیس کمک کنند، تا از خطرات احتمالی نیز جلوگیری شود.

کد مطلب 4389885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها