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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

یک مقام مسئول خبر داد؛

طراحی ۱۴ هزار سوال در گنجینه سوالات آزمون های پزشکی

طراحی ۱۴ هزار سوال در گنجینه سوالات آزمون های پزشکی

قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی از طراحی ۱۴ هزار سوال تحت عنوان گنجینه سوالات در قالب ۵ کمپین طراحی سئوال آزمون های پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر اسماعیل ایدنی در آیین افتتاحیه شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و دومین آزمون دانشنامه فوق تخصصی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت و حضور اساتید، از امکان مشارکت فراگیر تمامی اساتید و اعضای هیات علمی خبر داد.

ایدنی با اشاره به طراحی فرآیندی به منظور طراحی سئوالات در این دوره از آزمونهای علوم پزشکی از طراحی سئوالات در قالب ۵ کمپین ۱۴ هزار سوال تحت عنوان گنجینه سوالات طراحی شده، خبر داد. 

وی گفت: در این دوره از آزمون، گنجینه سوالات در اختیار اعضای ممتحنه قرار گرفته و تمامی اعضا می توانند از این سوالات استفاده کنند.

قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی گفت: روند طراحی گنجینه و بانک سوالات در دوره های تخصصی آغاز شده است و امیدواریم در آینده در دوره فوق تخصص نیز انجام شود. در زمینه آزمونهای تخصصی اغلب سوالات وارد بانک سوالات شده است و این امکان برای تمامی اساتید فراهم شده است.

وی افزود: این دوره از آزمونها با امنیت کامل برگزار خواهد شد. در این دوره در آزمون های دانشنامه تخصصی ۴۰ درصد از شرکت کنندگان را خانم و ۶۰ درصد شرکت کنندگان را آقایان تشکیل می دهند.

کد مطلب 4389890

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