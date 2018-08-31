طراحی ۱۴ هزار سوال در گنجینه سوالات آزمون های پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر اسماعیل ایدنی در آیین افتتاحیه شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و دومین آزمون دانشنامه فوق تخصصی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت و حضور اساتید، از امکان مشارکت فراگیر تمامی اساتید و اعضای هیات علمی خبر داد.

ایدنی با اشاره به طراحی فرآیندی به منظور طراحی سئوالات در این دوره از آزمونهای علوم پزشکی از طراحی سئوالات در قالب ۵ کمپین ۱۴ هزار سوال تحت عنوان گنجینه سوالات طراحی شده، خبر داد.

وی گفت: در این دوره از آزمون، گنجینه سوالات در اختیار اعضای ممتحنه قرار گرفته و تمامی اعضا می توانند از این سوالات استفاده کنند.

قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی گفت: روند طراحی گنجینه و بانک سوالات در دوره های تخصصی آغاز شده است و امیدواریم در آینده در دوره فوق تخصص نیز انجام شود. در زمینه آزمونهای تخصصی اغلب سوالات وارد بانک سوالات شده است و این امکان برای تمامی اساتید فراهم شده است.

وی افزود: این دوره از آزمونها با امنیت کامل برگزار خواهد شد. در این دوره در آزمون های دانشنامه تخصصی ۴۰ درصد از شرکت کنندگان را خانم و ۶۰ درصد شرکت کنندگان را آقایان تشکیل می دهند.