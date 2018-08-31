به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد نوشادی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در آستانه ماه محرم یک جریان خزنده‌ای در کشور به دنبال ضربه زدن به پایگاه‌های مذهبی مردم است.

وی افزود: یکی از راه‌هایی که این جریان انتخاب کرده تا مردم را نسبت به اعتقادات دینی شان بدگمان کند، ارائه یک چهره‌ای نامطلوب از مداحان اهل بیت ( ع ) است.

رئیس هیئت‌های مذهبی کشور تصریح کرد: با توجه به این که مداحی شغل نبوده و در کنار ارادت به خاندان پیامبر(ص) مانند هر شهروندی به دنبال کسب روزی حلال دارای شغلی از حوزه اداری تا غیر اداری هستند، این افراد طعمه تهمت‌های ناروا قرار می‌گیرند.

نوشادی بیان کرد: هدف اولیه این جریان ضد دینی نه تنها ضربه زدن به جایگاه اجتماعی مداحان است، بلکه آنها به دنبال این هستند که در وهله اول ضمن به چالش کشیدن اعتقادات مردم، میزان دوستی و ارادت مردم به امام حسین(ع) و سایر ائمه اظهار(ص) را دستخوش تغییر کنند.

وی بیان کرد: یکی از این افراد که به واسطه سال‌ها مداحی برای خاندان پیامبر (ص) و به خصوص حضرت امام حسین(ع) در دل و جان هر شهروند استان بوشهر نفوذ کرده، حاج مصطفی گراشی با قریب به پنج دهه مداحی است که این روزها توسط همین جریان مورد تهمت و افترا قرار گرفته است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور بیان کرد: اینکه در فضای شبکه های اجتماعی به دروغ خبری نشر شود که ایشان را به دلیل احتکار روغن توسط مقامات قضایی دستگیر کنند، نشان می دهد که چقدر این جریان از هر روزنه‌ای برای بدنام کردن مداحان تلاش می‌کند، در حالی که خیلی زود مردم استان بوشهر با آن بصیرت بالا نسبت به این خبر موضع گرفته و در همان شبکه‌های اجتماعی خود، دروغ بودن این خبر را با انتشار پیام‌هایی به همدیگر اعلام کردند.

نوشادی با محکوم کردن این رفتارها، ادامه داد: مردم ولایت‌مدار استان بوشهر خود به خوبی آگاه هستند که این نوع وصله‌ها به مداحان اهل بیت(ع) که هدفشان خدمت به خاندان پیامبر(‌ص‌) است، نمی‌چسبد و با حرکت خودجوشی که توسط آنها برای محکومیت این نوع حتک حرمت‌ها ایجاد شد نشان دادند که هر نوع دسیسه بر علیه خدمت‌گزاران به اهل بیت(ع) مطرود و شکست خورده است.