تیم ایران اراک قهرمان رقابت های بین المللی کشتی جام یادگارامام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران اراک در چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره)، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، در رده بندی تیمی این مسابقات، تیم ایران اراک اول شد، تیم روسیه مقام نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم کشور آذربایجان بر جایگاه سوم ایستاد.

همچنین تیم های ایران ب، ایران توسعه، ایران مرکزی، ارمنستان و عراق به ترتیب، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم شدند.

گفتنی است این مسابقات با شرکت ۹ تیم از کشورهای گرجستان، آذربایجان، روسیه، عراق، ارمنستان، ایران (سه تیم به علاوه یک تیم از استان مرکزی) در قالب ۱۰۰ کشتی گیر نوجوان در ۱۰ وزن به صورت تیم به تیم در دو گروه پنج و چهار تیمی به رقابت پرداختند.