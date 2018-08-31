به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر باقر لاریجانی در آیین افتتاحیه شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و دومین آزمون دانشنامه فوق تخصصی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گزارشی در حوزه آموزش پزشکی و تحول نظام آموزش دستیاری ارائه داد.

وی گفت: یکی از مهمترین موارد بهره مندی از تجربیات سایر کشورها در زمینه دستیاری و تحول تربیت دستیاران به منظور تحول نظام آموزش پزشکی در کشور است.

نقش آفرینی جدی بوردها در راستای تحول آموزش دستیاری

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به نقش آفرینی جدی بوردهای تخصصی در راستای تحول آموزش دستیاری اظهار داشت: مقایسه و مرور تجربیات جهانی پذیرش دستیاری گواه این موضوع است که کشور تاکنون سیر مناسبی را طی کرده است ولی با این وجود همچنان نیازمند تغییرات و بازنگری در این راستا هستیم.

وی ایجاد راهکار استراتژیک در راستای بومی گزینی را به عنوان یکی از سیاستهای وزات بهداشت دانست و گفت: هزینه های سلامت در سراسر دنیا افزایش چشمگیری داشته است و توجه بیشتر به این نکته و انجام مراقبت لازم در این حوزه ضروری است.

توجه بیشتر به مقوله حمایت از نیروهای دستیاری

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی ادامه داد: در هزینه کرد نظام سلامت، سهم نیروی انسانی بسیار جدی است به این معنی که هزینه هایی که مربوط به تربیت متخصصین مختلف می شود حامل این پیام است که باید در تربیت نیروهای دستیاری به مقوله حمایت این نیروها بیشتر توجه کنیم و سهم این افراد را در آموزش پزشکی جدی تر بگیریم.

به گفته لاریجانی هزینه های پنهان تربیت دستیار، هزینه های بسیار زیادی در سراسر دنیا است. حدود ۳۰ درصد از هزینه هایی که برای تربیت دستیاران صرف می شود مربوط به محتوای آموزشی و تهیه و تامین این محتوا است.

وی افزود: در سالهای اخیر سهمی از اعتبار بخشی موسسات آموزش پزشکی به اعتبار آموزش دستیاری اختصاص یافته است و لازم است به این موضوع توجه ویژه تری داشته باشیم و اصول و استانداردهای آن را رعایت کنیم.

توجه به آموزش الکترونیک فضای کسب و کار را ارتقا می دهد

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت آموزش الکترونیک خاطرنشان کرد: توجه به آموزش الکترونیک می تواند آموزش را در اقصی نقاط کشور به هم نزدیک کند و فضای کسب و کار را تا حد بسیار زیادی ارتقا دهد.

وی، توجه دستیاران به بحث های اخلاقی وتعهد حرفه ای را موضوع بسیار مهمی دانست و از ایجاد سازوکاری برای گسترش این مهم خبر داد.

لاریجانی با اشاره به بومی گزینی در دوره های تحصیلی گفت: ۳۰ درصد از مقاطع تحصیلی بومی گزینی می شود و نتایج نشان می دهد که کسانی که بوسیله بومی گزینی وارد دستگاه می شوند، کسانی هستند که ماندگاری بیشتری پیدا می کنند و حضور این افراد در دوره های تخصص جدی تر است.

نظام آموزش پزشکی باید مسیر ارتقایی را طی کند

وی با بیان اینکه در آزمون دستیاری با داوطلبان دو گروه زنان و روانپزشکی به منظور بررسی صلاحیت کافی مصاحبه انجام خواهد شد، اظهار امیدواری کرد: در دوره های بعدی این موضوع به سایر رشته ها تسری پیدا کند و نظام آموزش پزشکی مسیر ارتقایی را طی کند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از افزایش ۳۰۰ درصدی دوره های تخصصی طی ۳۰ سال اخیر خبر داد و گفت: طی بررسی ها و محاسبات و همچنین نیازهای کشور این رشد، روند معقولی و مطلوبی را طی کرده است و لازم است در برخی از رشته ها این روند کندتر و در برخی با شتاب بیشتری حرکت کند.

دانشگاهها نسبت به آینده و جایگاه علمی خود حساس باشند

وی با بیان اینکه در روند توسعه کمی در آموزش تخصصی و فوق تخصصی قدم های استواری برداشته ایم، خاطرنشان کرد: لازم است تلاش کنیم آموزشها را مطابق با نیازهای روز و نیازهای آینده کشور و همچنین شیوع بیماریها هماهنگ کنیم.

لاریجانی تحول در نظام سنجش، پذیرش، تحول و نوآوری را ضروری دانست و گفت: دانشگاهها باید جهت گیری های درستی داشته باشند و نسبت به آینده و جایگاه علمی خود در منطقه و کشور بیندیشند؛ این همان هدفی است که در مرجعیت علمی مد نظر است.

وی از فعالیت مرکز تحقیقات راهبردی در حوزه های آموزش پزشکی خبر داد و با اشاره به استقرار نظام ارجاع در کشور، گسترش بحث پزشک خانواده را ضروری دانست و موضوعات آموزش مداوم و توجه به آموزش های مهارتی و حرفه ای را تشریح کرد.

ارتقای آموزش پزشکی با آموزش مجازی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت ماموریت گرایی در دانشگاهها توضیحاتی در خصوص سیاست های گسترش آمایشی کشور در حوزه آموزش پزشکی ارائه داد.

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه در حوزه بین الملل گفت: باید در بحث های اعتبار بخشی بین المللی برنامه های مشخصی را اجرا کنیم تا بتوانیم جذب دانشجوی خارجی را بیشتر کنیم.

لاریجانی توضیحاتی در رابطه با گسترش مجازی سازی در حوزه پزشکی ارائه داد و گفت: آموزش مجازی ارتقا چشمگیری در آموزش پزشکی ایجاد خواهد کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی بهره مندی از بانک های سئوال و گنجینه های سوالات را ضروری دانست و گفت: خوشبختانه مهارت های بالینی در کشور بسیار گسترش یافته است و امروز تمام امتحانات کارورزی و پیش کارورزی به صورت الکترونیک انجام می شود.

نقش مهم ارتقاء آزمونهای پذیرش و ارزیابی در بروز رسانی نیازهای ملی

وی با اشاره به فعالیتهای کمیسیون ملی اعتبار بخشی اظهار داشت: این کمیته عملکرد تمامی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی را مورد بررسی قرار داده اند و تمامی بیمارستانها نیز این مسیر را طی کرده اند.

لاریجانی اظهار امیدواری کرد: با ظرفیت های بالایی که در کشور وجود دارد زیرساختهای آموزش پزشکی گسترش یابد. بوردهای تخصصی و ارتقا آزمونهای پذیرش و ارزیابی می تواند نقش مهمی در بروز رسانی و انطباق نیارهای ملی داشته باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز وضعیت و جایگاه علمی کشور ما متفاوت است گفت: بیشترین آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در منطقه، در اختیار ایران است و با گسترش اعتباربخشی و استاندارهای لازم می توانیم قدم های استوارتری به منظور اعتلای نظام سلامت برداریم.