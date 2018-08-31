جزییات انفجاری که صبح امروز در کربلا رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی به ذکر جزییات انفجاری که دقایقی قبل در استان کربلا رخ داد، پرداخت.

این منبع بیان کرد: آتش سوزی صبح امروز در پشت مقر سرایا السلام از سمت خارجی آن رخ داد که این آتش سوزی گسترش پیدا کرد و به داخل مقر گردانهای صلح کشیده شد. گسترش آتش سوزی به بروز صدای های انفجار در داخل مقر منجر شد.

منبع عراقی گفت: این انفجار تلفات انسانی به دنبال نداشته است.

شایان ذکر است که یک منبع امنیتی در استان کربلا دقایقی قبل از شنیده شدن صدای انفجاری در غرب کربلا خبر داده بود.