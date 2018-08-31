رتبه اول نیسان در آلایندگی و پراید در انحراف فرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش با اشاره به مراجعه یک میلیون و ۷۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی در سال گذشته، اظهار کرد: میزان مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی علت افزایش مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی را بالا رفتن سن خودرو ها و پایان معافیت از اخذ معاینه فنی، طرح ترافیک جدید و لحاظ تخفیف برای اخذ معاینه فنی برتر و همچنین هشدارهای اعلام شده به دنبال اجرای طرح کاهش، عنوان کرد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران تصریح کرد: بیشترین دلیل مردودی در تهران با ۴۵ درصد مربوط به آلایندگی و پس از آن به ترتیب مشکل ترمز، کمک فنر و عیوب ظاهری بوده است. ضمن اینکه اکثر خودروها تک نقص نیستند و چند نقص را به صورت همزمان دارند.

وی درمورد معاینه فنی برتر نیز گفت: ۱۳۰ هزار خودرو موفق به اخذ معاینه فنی برتر شده اند که بخشی از این تعداد را خودروهای معاف از معاینه زیر ۴ سال تشکیل می دهند که با انگیزه تخفیف طرح ترافیک مراجعه کردند.

به گفته حسینی منش، ۷۵ درصد خودروهای مراجعه کننده برای دریافت معاینه فنی مردود می شوند که پس از اصلاح معایب، این رقم به ۵۰ درصد کاهش می یابد.